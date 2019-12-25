滿意度略降 柯文哲：就是不想討好大家

台北市長柯文哲。記者曾學仁／攝影 分享 facebook

台北市研考會民調顯示，市長柯文哲的施政滿意度較去年同期下滑。柯文哲說，北市有趣的地方在於客觀指標領先其他縣市，但市長的主觀滿意度永遠不高，「我就是不想討好大家」。

柯文哲今天上午出席就職5週年記者會，接受媒體聯訪時，做上述表示。

研考會12月16日至18日晚間進行家戶電話訪查，民調顯示，有55%市民滿意柯文哲的施政表現，若與107年12月、106年12月的民調相比，市民對柯文哲的施政滿意度稍微下滑。107年12月柯文哲的滿意度為59%、106年12月為58%。

對此，柯文哲說，這也是台北市很有趣的地方，只要是客觀指標如交通、環保、等項目，幾乎遙遙領先其他縣市，但市長的主觀滿意度遠都不高，「我就是不想討好大家，該做就做」。

柯文哲表示，他是台大醫院出身，很多事情不用做廣告，只要認真把內容做好，做到一定程度，大家就會看到。柯文哲並說，如果他沒連任，不會有南門中繼市場，也不會有環南市場，「北流北藝我看都慘了」（台北流行音樂中心、台北表演藝術中心），表示自己也是因此而沒選總統。

對於卓越雜誌公布六都市長滿意度調查中，他列為最後一名，比國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜還低，柯文哲表示，「民調做得比韓國瑜還低，實在是不簡單，這民調實在是太厲害了，世界上什麼奇奇怪怪的民調都有」。

柯文哲表示，台北市研考會民調每半年做一次，可以避免系統性誤差，因為看民調，應該要看長期趨勢，單一民調很難判讀。

被問及近一年來恐因無心市政才導致滿意度降低時，柯文哲則說，應該找藝人邰智源來拍攝一日市長幕僚第2集，「看看我們怎麼工作的，我們隨便工作一天，恐怕比人家一個禮拜還長」。

柯文哲強調，「認真工作是我們的文化，怎麼會有人懷疑柯文哲做事不認真，一定是不認識柯文哲」。