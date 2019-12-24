新北環狀線何時通車 侯友宜：盼明年初 林佳龍：全國一致標準

新北環狀線通車時間，市長侯友宜（中）說，他沒有政治思考的考量，但可能來不及年底通車，會變成在明年初。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

南迴改、台鐵南迴鐵路電氣化趕在大選前通車，但新北環狀線原預定年底通車，履勘時間至今仍未確定，被外界認為「卡侯」，新北市長侯友宜昨表示，他沒有政治思考的考量，但可能來不及年底通車，會變成在明年初；雖然現在選舉的氛圍非常濃厚，而且對立情形非常激烈，還是希望排除這因素，全力衝刺。

交通部長林佳龍昨天在台中受訪時說，交通部是公親，不是事主，交通部基於全國一致標準，會來督導也會全力協助，他是最希望新北環狀線早日通車的人，但也要有一致的標準，尊重履勘程序。

林佳龍指出，新北環狀線捷運網在初勘時，涉及到重大安全問題還有待解決，像煞車、號誌系統，因為新北環狀線捷運網是無人駕駛的捷運列車，這些標準，台北、新北都很清楚，交通部會加強溝通，縮短行政程序時間，可是安全也是不能打折。

新北環狀線履勘時間仍未確定，被外界認為「卡侯」。交通部長林佳龍（左）說，交通部基於全國一致標準，會來督導也會全力協助。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

侯友宜說，這次履勘前會議時間是排到12月28日，按照這樣履勘的時間排定，再加上改正的時間，年底通車可能會來不及，會變成在明年初，希望能夠盡速通車，不過他還是強調一句話，一定會按照所有的委員的指示，改正得夠好，讓環狀線安全無虞才來通車。

至於是否中央「卡侯」，侯友宜說，因為時間的問題而延宕，他自己要很努力，別人怎麼想他沒意見，不管是中央、地方大家全心全意拚建設，雖然現在選舉的氛圍非常濃厚，而且對立情形非常激烈，還是希望排除這因素，全力衝刺，他沒有政治思考，希望在安全無虞下，盡速給新北市民帶來便捷的捷運。