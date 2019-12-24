親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長滿周年
陳師孟惹怒法界
卡神網軍案延燒
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

仁寶副董陳瑞聰被週刊拍到不倫戀 偕小27歲美容師赴日度假

恐攻殲滅戰！布吉納法索遭聖戰組織血腥攻城122死

新北環狀線何時通車 侯友宜：盼明年初 林佳龍：全國一致標準

2019-12-24 23:08聯合報 記者王敏旭趙容萱／連線報導

新北環狀線通車時間，市長侯友宜（中）說，他沒有政治思考的考量，但可能來不及年底通...
新北環狀線通車時間，市長侯友宜（中）說，他沒有政治思考的考量，但可能來不及年底通車，會變成在明年初。 記者王敏旭／攝影
分享

南迴改、台鐵南迴鐵路電氣化趕在大選前通車，但新北環狀線原預定年底通車，履勘時間至今仍未確定，被外界認為「卡侯」，新北市長侯友宜昨表示，他沒有政治思考的考量，但可能來不及年底通車，會變成在明年初；雖然現在選舉的氛圍非常濃厚，而且對立情形非常激烈，還是希望排除這因素，全力衝刺。

交通部長林佳龍昨天在台中受訪時說，交通部是公親，不是事主，交通部基於全國一致標準，會來督導也會全力協助，他是最希望新北環狀線早日通車的人，但也要有一致的標準，尊重履勘程序。

林佳龍指出，新北環狀線捷運網在初勘時，涉及到重大安全問題還有待解決，像煞車、號誌系統，因為新北環狀線捷運網是無人駕駛的捷運列車，這些標準，台北、新北都很清楚，交通部會加強溝通，縮短行政程序時間，可是安全也是不能打折。

新北環狀線履勘時間仍未確定，被外界認為「卡侯」。交通部長林佳龍（左）說，交通部基...
新北環狀線履勘時間仍未確定，被外界認為「卡侯」。交通部長林佳龍（左）說，交通部基於全國一致標準，會來督導也會全力協助。 記者趙容萱／攝影
分享

侯友宜說，這次履勘前會議時間是排到12月28日，按照這樣履勘的時間排定，再加上改正的時間，年底通車可能會來不及，會變成在明年初，希望能夠盡速通車，不過他還是強調一句話，一定會按照所有的委員的指示，改正得夠好，讓環狀線安全無虞才來通車。

至於是否中央「卡侯」，侯友宜說，因為時間的問題而延宕，他自己要很努力，別人怎麼想他沒意見，不管是中央、地方大家全心全意拚建設，雖然現在選舉的氛圍非常濃厚，而且對立情形非常激烈，還是希望排除這因素，全力衝刺，他沒有政治思考，希望在安全無虞下，盡速給新北市民帶來便捷的捷運。

民調

延伸閱讀

新北環狀線「卡侯」？林佳龍：交通部是公親非事...

環狀線年底通車？ 侯友宜：可能來不及

環狀線安排28日履勘 侯友宜：尊重

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

上任5周年滿意度六都墊底 柯文哲：比韓國瑜差不簡單

2019-12-25 11:23

韓國瑜六都施政滿意度倒數第二 賴清德：不意外

2019-12-25 13:23

影／蔡辦砲轟韓國瑜！對高雄歉意係假ㄟ

2019-12-25 13:10

縣市長就職一周年 鄭文燦：從早到晚跑市政行程

2019-12-25 12:39

陳菊酸藍搶功 侯友宜：最沒功勞是侯友宜

2019-12-25 12:06

韓國瑜就職一周年 蔡英文競辦：對高雄簡直是災難

2019-12-25 11:47

請假輔選民眾黨惹議 柯文哲：我做事認真，不是問題

2019-12-25 11:28

民調領先 侯友宜：希望今天比昨天好，明天比今天好

2019-12-25 11:18

台北市長柯文哲就職5周年 希望提升市民５感

2019-12-25 11:11

就職滿周年不辦宣傳活動 鄭文燦：繼續努力工作

2019-12-25 11:03

柯文哲、韓國瑜施政滿意度墊底 鄭文燦：分心選舉

2019-12-25 10:20
看更多

熱門文章

上任5周年滿意度六都墊底 柯文哲：比韓國瑜差不簡單

2019-12-25 11:23

挺韓遊行有五星旗？遭批張冠李戴 黃光芹道歉了

2019-12-24 17:38

韓國瑜上博恩夜夜秀：怎麼酸我都沒關係，除了....

2019-12-24 23:26

真的假不了 事實查核中心認證罷韓遊行照片

2019-12-24 18:03

博恩盤腿動作「卡東西」 韓國瑜笑：你這樣怎麼上愛情摩天輪

2019-12-24 22:32

不能批小英？貼張照片警察就上門 深綠學者也怒了

2019-12-25 09:00

時力批鄭宏輝搞土地獲暴利 鄭：難道黃國昌是炒地王？

2019-12-24 14:42

高嘉瑜見郭台銘 陳水扁批：沒看過這麼不要臉的候選人

2019-12-24 17:12

孫大千：未來法官敢「辦綠」 將遭陳師孟們修理凌辱

2019-12-25 08:22

陳師孟再出言損法官「司法是黨國思想最後防線」

2019-12-25 00:25

【即時短評】韓國瑜掀開「遮羞布」 要選民看清民進黨

2019-12-25 01:28

影／對錯不是靠人數 陳師孟嗆：司法是黨國思想的最後防線

2019-12-24 16:58

【重磅快評】從新北環狀線看出林佳龍比徐國勇有前途

2019-12-24 17:35

監委約詢法官 基層爆：陳師孟算溫柔、蔡崇義才刻薄

2019-12-24 21:33

卡神案再燒 藍營秀合約「網軍上線是民進黨」

2019-12-24 23:58

誤用照片道歉仍遭批 黃光芹嗆黃子哲：打擊我不會讓韓國瑜多一票

2019-12-25 08:42

博恩訪韓國瑜百無禁忌 「韓導、小熊維尼」字眼都出現

2019-12-25 01:05

女嬰事件韓告三立 蘇貞昌：總統還沒當就一直告不太好

2019-12-24 15:43

拒上三立政論節目 羅智強讚：國民黨硬起來

2019-12-24 22:35

韓國瑜上博恩夜夜秀 王丹：看了傻眼無法理解他的思維

2019-12-25 10:36

庶民經濟破壞台灣進步 柯文哲：不服氣可以舉手

2019-12-24 21:05

洪慈庸與夫卓冠廷騎機車追垃圾車 拜票尋求支持

2019-12-24 15:23

邱毅預告明爆料 柯文哲、賴清德都被小英網軍打擊

2019-12-24 22:00

影／綠硬推反滲透法 于美人怒：民進黨認定媽祖是共諜？

2019-12-24 14:18

直言集／陳師孟暴走 毀憲壞法治

2019-12-25 00:52

【即時短評】嗆在野黨高分貝 遇陳師孟卻噤聲？

2019-12-24 22:15

韓國瑜為女嬰父母遭媒體打擾致歉 籲有心人別再殘害

2019-12-24 15:13

若強行通過反滲透法 郭台銘嗆要帶團到立院抗議

2019-12-24 23:26

熱點風雲／嘉縣山區 打破明文規定…棄保成勝負關鍵

2019-12-25 00:29

比蔡英文更好？ 館長：侯友宜參選就大力支持

2019-12-25 11:52

影／張善政談助韓國瑜謀位 全因這2人「壞事做盡」

2019-12-24 23:34

謝龍介感謝賴清德 沒有賴網軍不會曝光

2019-12-24 18:54

法官回嗆陳師孟「監委也非選上的」 籲勿干預審判

2019-12-24 20:32

郭台銘27日為楊瓊瓔造勢挺認真的人！ 盧秀燕將同框

2019-12-24 22:25

柯文哲、韓國瑜施政滿意度墊底 鄭文燦：分心選舉

2019-12-25 10:20

陸軍特戰首度披露「美陸軍6項戰鬥體適能」訓練

2019-12-24 16:34

「湯文馨早離職」黃國書怒告

2019-12-25 02:48

民調領先 侯友宜：希望今天比昨天好，明天比今天好

2019-12-25 11:18

選前之夜 國民黨15縣市長凱道挺韓

2019-12-24 14:32

韓國瑜妻舅吃毒無罪說發酵？法務部下令查不實言論

2019-12-24 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top