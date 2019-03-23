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韓流還能燒多久？沈富雄「股票說」神比喻

2019-03-23 11:17聯合新聞網 綜合報導

沈富雄認為，韓流至少還能再燒11個月。圖／截自YouTube
沈富雄認為，韓流至少還能再燒11個月。圖／截自YouTube
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明年就是總統大選，最新民調顯示，高雄市長韓國瑜的民調已領先前行政院長賴清德與台北市長柯文哲。前民進黨立委沈富雄比喻，此三人就如同三支股票，柯文哲已經開始走空，賴清德一直都是低迷的股票，至於韓國瑜要在11個月內人氣下滑，則不太可能。對此，網友持兩面態度，有人支持「韓流燒進總統府」，也有人直說「看的我都煩」。

根據TVBS最新民調顯示，若台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、總統蔡英文角逐2020總統大選的話，三人支持度分別為28％、38％、18％；若是柯文哲、韓國瑜、賴清德競逐的話，則分別是24％、37％、25％。兩者狀況都是韓國瑜領先第一。

至於韓國瑜的高人氣能持續多久，沈富雄在政論節目《趙少康戰情室》中指出，柯文哲、韓國瑜、賴清德三人就像三支股票，在爭取同一盆子內的資金。柯文哲已開始走空，直說是「回不來了」，而賴清德則一直都是低迷的股票。

但關於高人氣的韓國瑜，沈富雄說，若要他在11個月內就有一個轉折點，開始逐漸走空，其實並不容易，言下之意認為，韓流熱潮應還能再發燒一陣子。

主持人趙少康則說，我也認為韓國瑜總有一天會下來，畢竟不可能有人能一直在高點，只是何時下來罷了。他也表示，國民黨應先團結，將職務分配完成，例如韓國瑜任總統、王金平任副總統、朱立倫任行政院長、吳敦義任立法院長，直說「政治不就是這樣分贓」。

對此，網友則分為兩派，有人表示「韓流會燒到總統大選完」、「燒到韓國瑜擔任兩次總統才會燒完，因為韓國瑜苦民所苦」、「當初韓國瑜選高雄市長所有人也都認為不可能，但還是實現了」，也有人認為「慢慢燒，看的我都煩了」、「特定媒體炒作導致」。

韓國瑜柯文哲賴清德

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