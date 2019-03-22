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斷治安汙染源 侯友宜帶隊拆賭場違建

2019-03-22 23:23聯合報 記者王長鼎胡瑞玲／新北報導

新北市昨天由市長侯友宜親自帶隊，大動作拆除今年查獲開設職業性大賭場的違規加蓋鐵皮屋的治安顧慮場所。

集體鬥毆涉及特種場所 絕對從嚴取締

新北市板橋區大觀路一處違建昨天被強制拆除。 記者林澔一／攝影
新北市板橋區大觀路一處違建昨天被強制拆除。 記者林澔一／攝影
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侯友宜呼籲，違法亂紀的行業及包庇違法場所的業者，不要以身試法，尤其近日集體性鬥毆等違法情事，只要涉及特種營業場所，絕對從嚴取締，從嚴處理，不予寬貸，要把治安的汙染源從源頭斷掉。

侯友宜表示，市府團隊會上下齊心，全力捍衛新北市的安全，尤其治安的問題，不能老是光靠警力站在第一線取締，最重要是要把治安的汙染源要從源頭徹底斷掉，整頓治安汙染源，是第一個要處理的目標。

新北市長侯友宜（前左）昨天率隊拆除板橋區大觀路一處違建，侯友宜重申違法零容忍。記...
新北市長侯友宜（前左）昨天率隊拆除板橋區大觀路一處違建，侯友宜重申違法零容忍。記者林澔一／攝影
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違法違規經營 取締2次以上斷水電

新北市違章拆除大隊昨動用4台怪手，拆除位於板橋區大觀路有治安顧慮的違章建築物，侯友宜也到現場坐鎮指揮。他重申，很多行業違法、違規經營，只要取締2次以上，絕對斷水、斷電，甚至勒令停業。若是違章建築，將比照昨天掃除治安汙染源，立即限期拆除。

新北市警局3月5日至19日配合高檢署及警政署執行第一波「安居緝毒專案」，查獲製毒、販毒藥頭151人，其中31人由法院裁定羈押，查扣第一、二級毒品18.7公斤、各式毒品咖啡包將近98公斤。市刑大幹員在高雄市破獲1處製毒工廠，扣押毒犯所有的瑪莎拉蒂跑車1輛，查扣現金9700萬元。

毒品犯罪熱門地點 加強巡邏攔查

市警局副局長艾鵬表示，警方在一個月的治安整頓期間，將針對特定營業場所進行全面擴大臨檢，對轄內毒品犯罪熱門時段、地點，增派警力加強巡邏攔查，同時實施密集式臨、路檢，防止街頭暴力事件發生。

艾鵬表示，新北市已統合警察、消防等局處組成專案小組，結合行政力量執行聯合稽查，以有效整頓治安汙染源熱點，打造「治安、公安、交安」的三安城市。

侯友宜毒品新北

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