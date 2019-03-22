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新加坡超市熱賣高雄水果 他大嘆：來星34年第一次看到國旗

2019-03-22 15:45聯合新聞網 綜合報導

在新加坡超市的台灣食品區，第一次出現中華民國國旗。圖／新加坡讀者嚴沁蕾、岑浩...
在新加坡超市的台灣食品區，第一次出現中華民國國旗。圖／新加坡讀者嚴沁蕾、岑浩宗提供
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高雄市長韓國瑜二月底訪星馬，與新加坡超市FairPrice及昇菘超市簽下採購合約，為期三年，將高雄蔬果包含蜜棗、葡萄、芭樂、木瓜、晶讚鳳梨等外銷至新加坡，FairPrice也量身打造韓國瑜一比一看板，並設立「高雄首選」專區幫助行銷。近期有新加坡讀者提供照片，在台灣蔬果專區中放著中華民國國旗，讀者大嘆「來星34年第一次看到國旗出現在公眾場合」。

近期新加坡平價超市FairPrice舉辦台灣食品節，為期一周讓新加坡人以優惠價購買食品，而新加坡讀者提供了一張照片，照片中台灣食品區有著豐富蔬果供給民眾購買，但更讓人注目的是蔬果前擺著中華民國國旗，讀者看了表示，「來新加坡34年，幾乎沒看過國旗這麼光明正大的出現在公共場合」。

新加坡當地報導也點出，台灣食品展上人潮絡繹不絕，大多數人都購買至少兩三盒產品，55歲的家管潘小姐，之前到台灣旅遊時吃過蜜棗，她覺得蜜棗味道清甜、口感爽脆，這次能在超市買到相同食品十分高興；65歲已退休的陳女士也直言，台灣食品添加物少、品質也較好，對於台灣食品情有獨鍾。新加坡讀者喜悅的表示，雖然他家附近沒有1比1的韓國瑜看板，但有中華民國國旗。

到台灣旅行過的新加坡人對於蜜棗念念不忘，清脆香甜的蜜棗在新加坡超市也能購買。...
到台灣旅行過的新加坡人對於蜜棗念念不忘，清脆香甜的蜜棗在新加坡超市也能購買。圖／新加坡讀者嚴沁蕾、岑浩宗提供
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新加坡韓國瑜中華民國國旗
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