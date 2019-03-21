菊市府告邱毅 韓市府決和解

2019-03-21 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄報導



高雄市政新聞局長王淺秋今天上午表示市府不告邱毅了。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

高雄市府新聞局長王淺秋昨表示，103年高雄市政府曾對邱毅在政論節目上指控，市府在發放高雄氣爆的補償金額「藍綠有別」，當時由新聞局提起告訴，韓國瑜上任後，決定和邱毅和解，停止訴訟。對此，前代理市長許立明說，眼看司法將還市府清白，韓卻撤告，批韓市府眼中只有藍綠、毫無是非。

王淺秋說，停止訴訟兩個理由是，韓市長要以愛與包容做團隊主軸，市府就不會勞民傷財訴訟，還要花相關費用造成不必要的麻煩，以和解止訟。其次，高雄市議會已成立專案小組，邱毅是希望把善款流向交代清楚，議會專案小組就會交代清楚，真相也會攤在陽光下。新聞局正在辦理止訟程序，雙方委任代理人會就內容磋商。

高市前代理市長許立明昨天獲悉韓市府將與邱毅和解，他表示此案已由最高法院發回更審，眼看將還市府清白，為何韓市府反而撤告？批評韓眼中只有藍綠、毫無是非可言。

許立明說，邱毅在節目上抹黑高市府氣爆善款發綠不發藍，經雄院調查發現，高市府發放時並無獨厚特定黨派，邱毅發言時正值市府動員救災，嚴重破壞災民與巿府間的信任，判決一審高市府勝訴。

二審僅爭執高市府是否有名譽權、是否適格，對於抹黑事實已不爭執，即一、二審法院都認證邱毅言論抹黑市府。許質疑，韓市府有何權力替因氣爆受到傷害的民眾進行和解？難道未來不符其政治關係或利益的司法案件，如義大258億國賠案，都會要求各局處撤告、讓全民買單？