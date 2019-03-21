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提供更大辦公室 高市府：海洋局坐總統市長位

2019-03-21 18:11中央社 高雄21日電

高雄市政新聞局長王淺秋今天上午表示市府不告邱毅了。記者謝梅芬／攝影
高雄市政新聞局長王淺秋今天上午表示市府不告邱毅了。記者謝梅芬／攝影
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高雄市長韓國瑜的主要辦公室將移到鳳山行政中心，市府說，因原本出借的總統南部辦公室空間收回來了，將和後棟市長室一併規劃為海洋局辦公室，未來海洋局將可以「坐總統位、市長位」。

韓國瑜當選後暫用前市長陳菊位在四維行政中心的市長室，後來他屬意將市長室移到鳳山行政中心，相中前棟海洋局的辦公室，可就近與觀光、農業和教育局等單位業務聯繫。

而市府則規劃將原本鳳山行政中心後棟的市長室及已收回的總統南部辦公室改為海洋局辦公室，於是海洋局員工遷出，暫時在大禮堂辦公。

新聞被揭露後，網友批評市府亂花錢，還讓海洋局5個科室逾50名員工暫棲大禮堂上班。

王淺秋上午召開記者會滅火，她說，新市長室預計3月底搬遷，使用空間及裝修費用精簡，都低於縣市合併之初裝修工程，而且未來海洋局使用的空間會更寬敞。

她說，海洋局員工離開大禮堂後可轉到較大的辦公室，使用坪數有385坪，比原來海洋局在前棟317坪還大。

至於前棟317坪未來除供市長室使用，還有新聞局、行政暨國際處3單位共用，市長實際使用空間為36坪，甚至也比目前使四維行政中心的市長室的空間還小。

在裝修費上的比較，她比對前市府在縣市合併時，裝修鳳山行政中心的市長室，面積80坪花費約93萬元，遠高於目前3單位共用同一空間的裝修面積317坪、費用94萬，她說目前市府的花費在合理範圍內。

外界關切原來鳳山行政中心後棟市長室有部分曾租借總統府成立南部辦公使用，將因改裝將無法再出借。

王淺秋說，總統南辦自106年3月9日起借用，總統府在去年12月18日發函市府，因無使用需求，將提前到107年12月21日終止借用，所以市府將市長室及總統南辦一併進行辦公室改裝。

韓國瑜將主要辦公室移到鳳山，王淺秋說，理由包括韓國瑜重視原高雄縣境發展，就近和農業及觀光等局處業務聯繫，再者也無須使用過大空間；至於外界質疑是風水考量，市府未做回應。

韓國瑜王淺秋縣市合併
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