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新加坡超市高雄專區 驚見韓國瑜「現身」行銷

2019-03-20 11:45聯合新聞網 綜合報導

有網友表示在新加坡超市「高雄首選」專區看到韓國瑜人形立牌。圖擷自PTT
有網友表示在新加坡超市「高雄首選」專區看到韓國瑜人形立牌。圖擷自PTT
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高雄市長韓國瑜二月底訪問星馬，並與新加坡最大超市FairPrice及新加坡昇菘超市分別簽下每年各一百萬新幣（約二千三百萬台幣）和每年總採購約五十萬新幣（約一千一百五十萬台幣）的採購合約，為期三年，要將高雄的蔬果，蜜棗、葡萄、芭樂、木瓜、晶鑽鳳梨等外銷至新加坡。近日有網友發文，驚呼在新加坡超市已經可以看見「高雄首選」專區，還見到韓國瑜的等身立牌，幫助行銷。

有網友在PTT政黑版貼出一張照片，見到「韓國瑜」就站在滿櫃的蔬果旁邊，手比著讚，而這正是FairPrice超市裡設置的「高雄專區」。該名網友表示該超市上一期高雄蔬果賣太好，這次又買了更多，「還做了市長一比一看板」打廣告。

對於這則貼文，有網友表示這是FairPrice超市自己做的，「只有在FairPrice才有」；更有網友表示，「看來FP是真心認為韓有賣點」。除此之外，還有網友側拍超市裡一名印度人身穿韓國瑜的Q版襯衫，大讚「韓流魅力無國界」。

另有網友貼出在新加坡超市還有印度人身穿韓國瑜Q版襯衫。圖擷自PTT
另有網友貼出在新加坡超市還有印度人身穿韓國瑜Q版襯衫。圖擷自PTT
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另外，曾有網友在臉書上發文表示，新加坡超市的「高雄專區」在韓國瑜返台後不到兩週便已下架。因此有網友表示對照之前的傳聞，「FAIR PRICE被黑到很不爽，直接給你1比1人形立牌」。而韓國瑜也曾表示，新加坡超市所賣的高雄水果不是被下架，而是被一掃而空，並追加訂單。

韓國瑜新加坡
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