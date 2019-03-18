親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
府院防堵假訊息
特赦扁呼聲再起
藍綠布局拚立委
2020誰來選總統
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

何處沾染紅塵——林清玄的報導文學和電影因緣

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

爭取自經區 韓國瑜：高雄盼複製星港經驗

2019-03-18 20:45中央社 高雄18日電

高市長韓國瑜下午出席監察院107年度地方機關巡察市政簡報會議，會前接受訪問。聯合...
高市長韓國瑜下午出席監察院107年度地方機關巡察市政簡報會議，會前接受訪問。聯合報系記者蔡孟妤／攝影
分享
監委蔡培村等人今天到高市府巡察並關切高雄市政建設，市長韓國瑜表示，要爭取國際型機場、完整捷運線等，也要打造自由經濟貿易園區，希望複製新加坡、香港、珠海等成功經驗。

監察委員蔡培村、楊美鈴巡察高雄市府，韓國瑜率首長向監委說明高雄市政及建設方向，除了要爭取國際型機場、打造完整捷運線、石化產業園區，也希望打造自由經濟貿易園區，複製先進城市自由貿易園區成功的經驗。

研考會主委李銘義就招商引資等方向做簡報，他說，海霸王集團預計興建大型複合型冷凍物流園區，義聯集團加碼投資新台幣700億元、釋出2.7萬職缺等，發展觀光產業方面，市府盤點一心（城市）三線（北、中、東線）觀光資源，說要行銷高雄成為亞洲愛情之都與樂活城市。

市府並揭示路平及空氣品質改善策略，計劃將透過電廠減煤、加嚴電力業排放標準及管制電廠等作為，在總量管制架構下優化空氣品質。另為減緩債務，將持續加強預算審查及撙節支出等開源節流計畫，控制舉債、健全財務。

台北市長柯文哲在美國演講點名台灣下一個破產縣市應該是彰化，高雄應該也差不多了。因此高雄市府財政局今天發布新聞嚴正抗議說，高雄市舉債上限到今年底預計還有約635億元，目前6都中位居第4，且近年高雄市積極努力開源節流，高雄市債務早已有效控管中。

高雄市韓國瑜機場
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

應驗韓國瑜貨賣得出去 高雄農產品通路越來越多

2019-03-18 18:59

推公辦都更 侯友宜：政府不能無視危險

2019-03-18 14:36

企業投資高雄 韓國瑜盼增加稅收、就業率、無污染

2019-03-18 12:42

買高市農產品「左手換右手」? 鴻海怒駁錯誤報導

2019-03-18 12:16

不滿台中空品差中火卻降載少 盧秀燕向中央抗議

2019-03-18 11:35

學者談韓流價值：拚命為老百姓做事的勁道

2019-03-18 11:31

推公辦都更 侯友宜：政府對危險不能視而不見

2019-03-18 10:58

韓國瑜赴美演講票開賣…民眾徹夜排隊 20分鐘票搶光

2019-03-18 06:50

郭台銘會韓國瑜 打造AI高雄

2019-03-18 00:25

郭台銘提出許多承諾 簽字存證

2019-03-18 00:24

10大出爐 打狗包子爭霸賽頒獎

2019-03-18 00:23

郭台銘會韓國瑜 送高雄大禮

2019-03-18 00:17

韓國瑜：高雄少個停747的機場

2019-03-18 00:13

郭董：台灣可扮美中轉接頭

2019-03-17 23:31

打狗包子爭霸 韓國瑜：小吃也是藝術

2019-03-17 18:06

高雄「打狗肉包子」爭霸賽 十大包子名單出爐

2019-03-17 17:24

王永慶生前遺願 竟成了韓國瑜拚「醫療觀光」的祕密武器

2019-03-13 11:58

候選人只會送面紙？超實用選舉贈品網大讚：想投他！

2018-11-09 20:00
看更多

熱門文章

陸生問：若擔任台灣領導人怎處理兩岸 柯文哲14字回擊

2019-03-18 05:43

美即將宣布M1戰車軍售 陸海空總價超過3200億元

2019-03-17 22:14

數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

2019-03-18 15:50

震撼彈！不忍黨內分裂 陳學聖：該離開舒適圈了

2019-03-17 23:44

韓國瑜退燒？ 他揭國民黨立委補選反而賺到三件事

2019-03-18 10:17

民進黨總統初選 賴清德將登記

2019-03-18 09:02

空軍宣布 鳳展計畫構改F-16戰機首批已交機

2019-03-18 10:37

賴清德直球對決蔡英文 羅智強：也算夠狠的！

2019-03-18 11:11

整理包／10人表態參選2020總統大選 看國民兩黨提名時間表

2019-03-18 09:28

參選2020 賴清德打臉好多人包括他自己

2019-03-18 15:36

總統路提前翻車？一場補選看清柯P的「毒藥」屬性

2019-03-18 08:00

孫大千敬告國民黨太陽 不能神救援也別當豬隊友

2019-03-18 08:10

【重磅快評】賴清德拋直球對決，藍營還在自嗨？

2019-03-18 10:46

賴清德突襲出手 蔡英文規劃在出國前完成登記

2019-03-18 12:26

柯文哲逛911紀念館快閃 小瑕疵引館方動怒

2019-03-18 01:49

賴清德將登記民進黨初選 參選2020總統

2019-03-18 09:12

登記民進黨內初選 賴清德：承擔責任勇氣 力挽狂瀾

2019-03-18 12:00

「賈新文」做掉多少候選人？第一苦主絕對是他

2019-03-18 09:00

外界不斷勸進韓國瑜選總統 李佳芬嘆：我很傷腦筋

2019-03-18 15:16

韓國瑜傳話 鄭世維趕忙謝票

2019-03-18 00:24

賴清德登記選總統 網友：大家都忘了當初是誰救民進黨

2019-03-18 16:19

PO韓國瑜合體造勢照籲國民黨團結 陳學聖證實轉戰選區

2019-03-18 08:53

蔡英文：我當總統 一國兩制不會發生

2019-03-18 16:39

韓國瑜赴美演講票開賣…民眾徹夜排隊 20分鐘票搶光

2019-03-18 06:50

賴清德：韓國瑜是百年難得一見政治奇才

2019-03-18 13:21

賴清德將參選2020？ 羅文嘉：黨無分裂本錢

2019-03-18 09:40

【即時短評】2020大戰 「贏了關中，輸了中原」？

2019-03-17 22:34

訪美不忘批時政 柯文哲預言：下個破產的是彰化

2019-03-18 05:48

賴清德登記參選 前台南縣長：小英努力預防的事發生了！

2019-03-18 16:01

離開舒適圈 陳學聖臉書宣布轉戰桃園第六選區

2019-03-18 08:10

下屆台南立委選情 轉趨渾沌？

2019-03-18 00:04

打假訊息 蘇揆痛批NCC「誰都管他不到 他也什麼都不管」

2019-03-18 00:31

阿根廷聖胡安號潛艦失事 竟扯上我國雄風反艦飛彈

2019-03-18 20:14

賴清德選總統？鄭文燦：意外！憂心民進黨分歧

2019-03-18 11:06

被柯P點名會破產 彰化副縣長說：柯市長說的是真的

2019-03-18 17:00

假訊息… 馬政府也被整過 韓國瑜批綠雙重標準

2019-03-18 00:46

賴清德登記參選 陳菊：很關心也很憂心

2019-03-18 11:15

數位身分證2020年10月換發 研擬取消性別、國旗

2019-03-18 10:39

民進黨總統初選今領表 「蔡賴配」幾成定局

2019-03-18 00:18

台南政壇：賴清德用特赦交換支持 把全民當傻瓜

2019-03-18 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top