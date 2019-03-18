爭取自經區 韓國瑜：高雄盼複製星港經驗

2019-03-18 20:45 中央社 高雄18日電



高市長韓國瑜下午出席監察院107年度地方機關巡察市政簡報會議，會前接受訪問。聯合報系記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 監委蔡培村等人今天到高市府巡察並關切高雄市政建設，市長韓國瑜表示，要爭取國際型機場、完整捷運線等，也要打造自由經濟貿易園區，希望複製新加坡、香港、珠海等成功經驗。

監察委員蔡培村、楊美鈴巡察高雄市府，韓國瑜率首長向監委說明高雄市政及建設方向，除了要爭取國際型機場、打造完整捷運線、石化產業園區，也希望打造自由經濟貿易園區，複製先進城市自由貿易園區成功的經驗。

研考會主委李銘義就招商引資等方向做簡報，他說，海霸王集團預計興建大型複合型冷凍物流園區，義聯集團加碼投資新台幣700億元、釋出2.7萬職缺等，發展觀光產業方面，市府盤點一心（城市）三線（北、中、東線）觀光資源，說要行銷高雄成為亞洲愛情之都與樂活城市。

市府並揭示路平及空氣品質改善策略，計劃將透過電廠減煤、加嚴電力業排放標準及管制電廠等作為，在總量管制架構下優化空氣品質。另為減緩債務，將持續加強預算審查及撙節支出等開源節流計畫，控制舉債、健全財務。

台北市長柯文哲在美國演講點名台灣下一個破產縣市應該是彰化，高雄應該也差不多了。因此高雄市府財政局今天發布新聞嚴正抗議說，高雄市舉債上限到今年底預計還有約635億元，目前6都中位居第4，且近年高雄市積極努力開源節流，高雄市債務早已有效控管中。