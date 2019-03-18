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企業投資高雄 韓國瑜盼增加稅收、就業率、無污染

2019-03-18 12:42中央社 高雄18日電

高雄市長韓國瑜（右三）到和發產業園區參加台郡科技新廠房動土。 聯合報記者謝梅芬／...
高雄市長韓國瑜（右三）到和發產業園區參加台郡科技新廠房動土。 聯合報記者謝梅芬／攝影
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近來有不少企業要投資高雄，市長韓國瑜今天表示，企業投資如果高雄興旺，很多業者就會把注意力放在高雄，投資進來就會增加稅收、創造就業機會，只要企業無污染就阿彌陀佛了。

位在高雄和發園區的台郡科技今天動土，韓國瑜和高雄市經濟發展局長伏和中出席動土儀式，受到台郡董事長鄭明智的歡迎。

台郡科技去年9月在高市府簽約在和發園區購置6公頃土地建新廠，今天動土，台郡允諾第一期工程投資新台幣105億元，未來5年可以創造2500個就業機會。台郡是蘋果電腦的供應鏈成員，也深耕5G產業。

韓國瑜致詞時指出，繼日前全國商業總會到高雄投資，工業總會也將到高雄，昨天鴻海集團隊和市府簽訂合作備忘錄要和高雄共同扶持農民，提振經濟繁榮。

他重申市府要當企業的好朋友，當協助企業的協調者，協調水電及簡化必要的執照審查流程，讓企業往前衝，政府絕不能當企業發展的障礙物，是要扮演「加速器」角色。

鄭明智允諾努力衝刺產業發展，吸引優秀的人才到高雄，並置產入籍。

韓國瑜於動土後受訪表示，今天起市府要協助鴻海集團尋找約7000坪土地，他說很多企業到高雄投資會讓高雄活絡，如果高雄興旺，廠商注意力會放在高雄，否則企業家目光會放在越南或海外等。

他說，企業來投資會增加稅收、就業率，市府會當企業的好朋友，只要企業投資環境不造成污染，那就阿彌陀佛了。

有關台北市長柯文哲在美國演講談到高雄市的財政危機，可能會破產，外界解讀可能是柯文哲要以財政問題綁住韓國瑜不去參選總統，韓國瑜說，他認為是單純的財政論不是陰謀論。

他說，高雄市負債務約3200億元，造成市府和議會很大的壓力和負擔，未來市府花錢會很小心，也盼中央多給高雄補助和幫忙，盼建設高雄不分黨派。

韓國瑜
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