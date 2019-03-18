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韓國瑜赴美演講票開賣…民眾徹夜排隊 20分鐘票搶光

2019-03-18 06:50世界日報 記者林亞歆／南灣報導

韓國瑜演講票開賣，清晨就吸引眾多僑胞，現場民眾分享包子，氣氛良好。 圖／讀者提供
韓國瑜演講票開賣，清晨就吸引眾多僑胞，現場民眾分享包子，氣氛良好。 圖／讀者提供
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全球玉山科技協會「2019美國矽谷論壇」邀請人氣高漲的高雄市長韓國瑜擔任專題講者，演講票於16日上午10時在灣區四個地點同時開賣，多個賣票點一大早就出現排隊人潮，數個賣票點的票在30分鐘內一掃而空。

2019美國矽谷論壇將於4月16日舉辦，韓國瑜擔任晚上的專題講者，分享「城市的活力－創造強有力的區域經濟」。此次活動採公開售票，一人限購五張，許多民眾擔心買不到票，清晨就到現場排隊，甚至有人直接在停車場過夜。

全球玉山理事長陳鈞亞表示，今日所有票點的票都在一小時內就賣光了，目前公開發售的票已經全部售罄。他指出，今日天氣很好，現場排隊氣氛也很融洽，庫比蒂諾賣票點甚至昨晚9時就有兩組人馬在停車場排隊，「有位民眾為了89歲的爸爸，一定要買到票，就帶著被子睡在車上等。」為照顧排隊民眾，永和超市老闆也特別在現場免費提供咖啡、豆漿和包子，民眾都很驚喜。

中國大專校聯會顧問潘海倫上午7時30分到佛利蒙永和排隊，搶到頭香，她表示，不只南灣僑胞踴躍支持，也有民眾上午5時從沙加緬度開車來買。她笑稱，隊伍中有很多僑社的熟面孔，大家都忙著聊天、打招呼，像是晨間派對，排隊時間很快就過去了，也有很多人搶著跟韓國瑜的海報照相留念，感覺就像追星。

庫比蒂諾賣票點義工陳麗娟則指出，攤位開賣時已有130個人排隊，這些人都有買到票，現場氣氛、秩序都很好。

韓國瑜矽谷停車場玉山義工
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