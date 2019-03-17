柯文哲與黎安友早餐會談 黎：目前仍無法看到兩岸統一

2019-03-17 23:07 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



黎安友對於柯文哲的「兩岸一家親」，認為除非未來中國走向民主化，否則依照目前局勢看來，他仍無法看到兩岸走向統一。 記者顏嘉瑩/攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲為期九日的訪美行程於17日展開，早上他在曼哈頓中城的下榻飯店與美中關係專家、紐約哥倫比亞大學東亞研究所教授黎安友進行50分鐘的早餐會談；黎安友會後接受訪問，對於柯文哲的親中態度，他表示，目前台灣人民的自我認同與意識更傾向獨立，除非未來中國走向民主化，否則依照目前局勢，仍無法看到兩岸走向統一。

當天兩人在飯店內隔著屏風對談，黎安友表示，柯文哲講話很直接，兩人會談過程相當開心，但由於當天為兩人首次見面，在許多議題和未來施政態度及方針上並未談及。

相較於馬和蔡兩人皆有法律背景，柯文哲的「敢言」作風，在未來若競選總統上，是否會讓華府產生顧慮；黎安友認為，柯文哲在兩岸關係議題上「考慮良多」，而若柯文哲真的成為總統候選人，美方對於其態度與未來政策方針會相當感興趣，但他也推測，柯文哲和美方最終可能會達成共識，讓美方對於柯文哲參選總統無異議。

對於柯文哲的「兩岸一家親」看法，黎安友則說，由於目前兩岸的意識形態仍不同，台灣在國家的自我認同與意識更傾向獨立，若為來中國有機會走向民主化，屆時台灣人的態度可能會轉變，但依照目前局勢來看，他仍無法看到兩岸走向統一；同時，他對於柯文哲與馬英九、蔡英文兩人的態度與做法上有何不同也相當感興趣。

至於柯文哲是否能成為一位「好總統」，黎安友說：「這就要看台灣人民是否選他當總統了，我無法回答這個問題。」

據了解，當天早餐會談共有七人參加，除了柯文哲和黎安友，參加者還有市府發言人劉奕霆、副發言人陳冠廷、台北市國際事務委員會執行長楊慶輝，一名文化局專員和一名黎安友學生。

柯文哲17日訪美行程還包括九一一國家紀念博物館、南街海港、現代藝術博物館等參訪，中午將與國會眾議員孟昭文和州眾議員牛毓琳共餐，下午則和紐約留學生、僑界座談與晚宴。