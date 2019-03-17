打狗包子爭霸 韓國瑜：小吃也是藝術

2019-03-17 18:06 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「庶民小吃也能成為藝術的代表！」高雄市長韓國瑜17日出席「韓包待放-打狗包子爭霸戰」頒獎典禮時表示，包子是伴隨台灣人成長的故事，它與大家生活的記憶息息相關。他強調，即便是庶民小吃，經過熱情、用心的包裝後，也能躍升成為美食藝術的巔峰代表。

小時候的回憶

韓國瑜說，自己小時候在眷村長大，每回聽到山東口音的老師傅在叫賣「包子饅頭」，就知道賣包子的攤車開始營業了。他說，包子是台灣人日常生活不可或缺的一環，舉凡歇後語（肉包子打狗）、民俗故事（人肉包子）及休閒活動（打麻將不能吃包子）都是伴隨大家成長的良伴。

他強調，這次舉辦打狗包子爭霸戰，就是要證明，包子雖然是庶民小吃，也能「上得了廳堂」，未來也打算設計「包子旅遊地圖」，提供旅客不同的觀光元素，讓「包子文化」揚威國際。

帶動觀光消費

身為賽會評審的部落客快樂雲指出，傳統台式及眷村風味的包子最容易打動人心，尤其是「香菇蛋黃肉包」，根本是包子老店的基本配備。不過她也說，除了包子本身，評審們對於參賽團隊的整體用餐環境也頗挑剔，所以最終結果難免有遺珠之憾。

「韓包待放-打狗包子爭霸戰」最終由漢來蔬食的「熔岩黑金包」奪下首獎，而增設的「最佳傳承獎」則由老字號的「興隆居」招牌湯包奪標。高雄市議員陳美雅說，高市府積極與在地業者合作推展觀光，期望透過這次活動，成功製造話題，讓「包子文化」吸引世界各地的華人前來高雄消費。

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