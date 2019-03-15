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高雄防汛備戰 緊盯路平、檢修下水道

2019-03-15 23:21聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

今年汛期將到，高雄市水利局上緊發條，加緊檢修雨水下水道。圖／高雄市水利局提供
今年汛期將到，高雄市水利局上緊發條，加緊檢修雨水下水道。圖／高雄市水利局提供
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雨季、汛期將至，藍綠都怕重演高雄市道路去年「5千坑洞」的歷史，因而失去民心。市長韓國瑜上任後緊盯路面、下水道修繕和排水工程，綠營民代更勤於「為民喉舌」，接到民眾反映立即前往關切，要求市府趕工，表現似乎更緊張。

高市左營區軍校路14日出現坑洞，立委劉世芳立即請助理前往關切，水利局翌日調集儀器...
高市左營區軍校路14日出現坑洞，立委劉世芳立即請助理前往關切，水利局翌日調集儀器檢修後填實。圖／翻攝立委劉世芳臉書
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前天左營區軍校路出現一處坑洞，未造成人車意外，水利局昨天啟動檢修儀器調查原因，發現該處的雨水和汙水下水道都沒破損，初步研判是去年修補坑洞時未填實所致，已緊急填平。

韓國瑜曾說，去年能贏得高雄市長選舉，很重要的逆轉關鍵，可能與8月間的水災和5千個待補坑洞有關；綠營也認為大量坑洞重創綠色執政形象，民怨四起，選後連立委也不敢輕忽路面多一處坑洞，接獲通報就趕緊派人關心。

今年面對即將來臨的汛期，市府相關單位全面備戰，元月間邀請水利專家李鴻源為高雄水患治理把脈，本月8日水利局、工務局、觀光局再度向李鴻源請益防治水患問題。

「我們就怕防汛工作做得不夠。」韓國瑜說，對去年汛期高雄市淹水情形記憶猶新，已要求水利局全面修繕破損較嚴重的雨水下水道，副市長李四川則緊盯工務單位的路平工程。

李鴻源從現地勘查及水利局提出資料中，將68處下水道易淹水地區列為短期要改善重點，水利局到目前已完成改善3處，工程招標發包中14處，施工改善中15處，另36處正辦理規劃檢討。

水利局去年2月著手檢視雨水下水道系統，列出需修補及持續追蹤1萬521處，其中鋼筋裸露、混凝土表面剝落裂、牆面龜裂等有安全顧慮的236處，正動支8千萬元修繕，岡山、梓官已有部分地點完成修繕。

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