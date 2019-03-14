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中捷延彰化盧秀燕盼中央出2/3 交通部允盡力

2019-03-14 17:55中央社 台中14日電

台中市長盧秀燕今出席行政院會，再次表達「拆除中火部分機組」的請求。行政院長蘇貞昌...
台中市長盧秀燕今出席行政院會，再次表達「拆除中火部分機組」的請求。行政院長蘇貞昌未正面回應。圖／台中市新聞局提供
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立法院財政委員會今天到台中市考察捷運預算編列情形，台中市長盧秀燕到場說，捷運綠線延伸彰化，中央政府應負擔應2/3；交通部說，案件仍在可行性評估，會依法給予最大補助。

台中「捷運藍線」、「捷運綠線延伸線」與「大台中山海環線」等軌道建設先前都獲納前瞻基礎建設計畫，財委會成員到交通部鐵道局中部工程處考察前瞻計畫大台中地區捷運預算編列情形。

台中市政府交通局長葉昭甫會中表示，大台中山海環線計畫已納入前瞻計畫，請中央全力支持、全額補助；捷運綠線延伸線部分，彰化延伸段已納入前瞻，請交通部在市府報請審議後，盡速召開委員會審查，大坑延伸段也請一併納入前瞻計畫辦理。

交通部次長黃玉霖說，捷運綠線延伸彰化部分，彰化縣政府提出延伸到彰化站，再由輕軌延伸到鹿港，會尊重提案，目前在可行性研究階段；往北延伸大坑部分也尊重市府想法，但畢竟延伸涉及縣市，作業補助辦法不太一樣，待評估報告提出後審查。

捷運藍線部分，黃玉霖說，目前在綜合規畫階段，之後才會進入細部設計工程發包，今年執行進度期待可加速進行，完成後會給予最大行政協助。

盧秀燕說，捷運綠線主線預算當初中央負擔2/3，市府負擔1/3，接下來延伸彰化預計要新台幣203億元，預估中央負擔47%、台中與彰化負擔53%，希望中央可依主線比例至少要負擔135億元、地方負擔68億元。

黃玉霖表示，綠線延伸案目前可行性研究都還在縣市政府，交通部還不是非常清楚計畫內容，希望加快作業，將可行性評估送到交通部，會給予最大行政協助；補助比例部分有相關規範，會依法給予最大補助。

捷運台中市考察
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