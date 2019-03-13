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石虎被指凶猛、具攻擊性 保育協會幫發聲：面對人類無招架之力

2019-03-13 20:35聯合新聞網 綜合報導

對於石虎被貶抑凶猛、具攻擊性，「台灣石虎保育協會」臉書粉專分享了一張石虎黑白照，...
對於石虎被貶抑凶猛、具攻擊性，「台灣石虎保育協會」臉書粉專分享了一張石虎黑白照，以石虎為第一人稱發聲，表示自己雖是凶猛的淺山之王，但面對人類卻毫無招架之力，更強調「我不會亂咬人」。 圖／擷取自「台灣石虎保育協會」臉書粉專
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貓熊要來高雄，高雄市觀光局長潘恒旭10日上午表示，最快明年可以在高雄看到貓熊，預估門票收入可達10億元新台幣。雖然建議贈送貓熊給高雄的中國全國人大代表許沛曾說，台灣媒體「可能有些不是很確實的過度解讀」。不過，貓熊在台灣已成功引起話題，有媒體甚至為了捧貓熊，出現打壓台灣石虎、黑熊的報導。對此，「台灣石虎保育協會」臉書粉專下午分享了一張石虎黑白照，以石虎為第一人稱發聲，表示自己雖是凶猛的淺山之王，但面對人類卻毫無招架之力，更強調「我不會亂咬人」。

台灣有媒體今（13日）報導稱，石虎、黑熊等屬於兇猛且具攻擊性的動物，貓熊長得可愛無攻擊性，外表根本超療癒，且在園區內不會躲起來或亂跑。此段過於誇捧貓熊的新聞內容一出，立刻引發網友暴怒，紛紛對該媒體提出檢舉。就連台北市議員「呱吉」邱威傑也在臉書批評「不愧是台灣最噁心的媒體」。

對此，「台灣石虎保育協會」臉書粉專下午分享一張石虎黑白照，一雙咕溜溜的眼睛看起來相當可愛無辜，再輔以石虎視角自述的圖說，強調面對人類「毫無招架之力」，而且「不會亂咬人」。該文末段同時標記「石虎數量估計只有兩千隻的四分之一」、「只有聽過人吃石虎沒聽過石虎咬人」。

此文一出，不少網友在底下留言打氣，「石虎加油」、「你是可愛的！不過，如果人類因為你兇猛，就離你們遠點，是個好事！此地是你在！此路是你過！若要開發這！要先問過你！」、「石虎雖然是貓科類動物，不過如現在的貓一樣的性個，如牠沒人養那就跟野貓沒什麼兩樣」。也有網友替石虎平反，「重點是熊貓有攻擊性啊，根本是誤導資訊」、「我們不要貓熊我們要石虎」。

潘恒旭貓熊石虎高雄市台灣黑熊
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