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自經區爭議 藍轟「政院能我們不能？」 綠駁「台灣變加工出口區」

2019-03-13 00:26聯合報 記者鄭媁、丘采薇／台北報導

國民黨立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、賴士葆昨天三問蔡政府：為何反對自由貿易經濟特區...
國民黨立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、賴士葆昨天三問蔡政府：為何反對自由貿易經濟特區。記者鄭清元／攝影
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為呼應高雄市韓國瑜日前喊話重推自由經濟示範區，國民黨立法院黨團隨之推出「自由經濟示範區」草案，財政部及國發會官員卻同聲反對，黨團批蔡政府逢韓必卡必反。民進黨團昨也大力反擊，質疑將導致台灣產業、國家、勞工的三輸局面，台灣恐成為「加工出口區」。

國民黨立委曾銘宗、賴士葆費鴻泰昨天共同說明提案，強調他們是把二○一二年馬政府時期推出的示範區草案，依現況重新調整架構後，再重新提出的二．○方案，盼能實現韓國瑜說的「貨出得去、人進得來」的目標。

費鴻泰質疑，在野黨提出自由貿易經濟特區，就是盼台灣能找到一個方向；可如今還沒將所有實質東西攤開，就被民進黨稱只有「韓腦」。他說，「我們是有腦的，不是因為你們沒腦代表我們沒腦。」

費鴻泰表示，財政部長蘇建榮稱對區內事業給予租稅優惠，產生區內、區外差別待遇，違背國際有害性租稅競爭的規範，但現在科學園區、自貿港區、加工出口區都給予區內事業租稅優惠，財政部等於是自打嘴巴；而所謂洗錢及資恐防治問題，行政院日前將「台商海外資金回台專法」列最優先法案，台商資金回台投資就涉及洗錢及資恐問題，「行政院可以做，我們不能做？」

韓國瑜經濟費鴻泰賴士葆高雄市

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