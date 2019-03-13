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台南房衫軍抗議漲房屋稅 黃偉哲：講不聽

2019-03-13 00:43聯合報 記者鄭維真黃宣翰／台南報導

台南市議會國民黨團昨率逾千民眾到市府抗議房屋稅，最後由副市長許育典出面接受陳情書...
台南市議會國民黨團昨率逾千民眾到市府抗議房屋稅，最後由副市長許育典出面接受陳情書。 記者鄭維真／攝影
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台南市房屋稅連三年調漲，今年將漲百分之八十一，台南市議會國民黨黨團書記長蔡育輝等議員昨天號召逾千民眾到台南市政府抗議，質疑市長黃偉哲選前喊凍漲、上任後卻跳票，多次與警方爆發肢體衝突。

黃偉哲否認跳票，強調已解釋多次。他說，市府多次行文財政部都得到「依房屋稅條例規定，這三年不能召開臨時委員會」的同樣答案，他已清楚向議會說明，卻仍有少數人執意要抗爭。不排除有議員刻意「叫不醒、講不聽」是因立委選舉快到，藉機抗議。

黃偉哲說，選前是說「會在合法範圍內，希望達成凍漲結果」，合法範圍內是指三年決定一次房屋稅，也就是他今年任期內首次要召開的委員會決定未來三年房屋稅；過去三年到今年六月的房屋稅並非他決定。

賴清德擔任台南市長期間，於一○五年公告房屋稅分三年調漲，分別為一○六年調漲百分之五十四、一○七年調漲百分之六十五、一○八年百分之八十一，平均三年漲幅為百分之六十七。

昨天多名國民黨議員號召上千民眾身穿黃衣、頭綁黃巾，號稱「房衫軍」到市府抗議，直指黃偉哲選前喊「凍漲」，選後在兩次的議會臨時會都表示「做不到」，簡直是騙選票。

大批民眾情緒激動，有人高喊「黃偉哲下台」。議員率眾衝破警方第一道人牆，後遭阻擋在市府外，經協調由議員到市長室協商，但黃偉哲昨不在市府，由副市長許育典出面接受陳情書。

黃偉哲國民黨賴清德房屋稅

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