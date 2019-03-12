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韓國瑜的「政績懶人包」 網友諷刺：高雄負債增加6億

2019-03-12 21:52聯合新聞網 綜合報導

網友製作了一張韓國瑜上任的跳票政績圖，諷刺道「在高雄當個韓粉是一件很幸福的事。」...
網友製作了一張韓國瑜上任的跳票政績圖，諷刺道「在高雄當個韓粉是一件很幸福的事。」圖擷自／《小聖蚊的治國日記》
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高雄市韓國瑜上任即將滿3個月，雖然在這期間人氣居高不下，甚至選民希望他出來競選總統的聲勢越來越大，可隨著貓熊到高雄希望落空，有網友製作了一張韓國瑜上任的「跳票」政績圖，包含開發海洋石油、明星代言、香港賽馬會、F1賽車等，諷刺道「在高雄當個韓粉是一件很幸福的事，而且這些都是在0成本的情形下完成的」，還有網友開玩笑表示，「其實韓導只是預先過愚人節」。

這張「跳票」政績圖由臉書粉絲專頁《小聖蚊的治國日記》整理，目的是為諷刺上週吵得沸沸揚揚的「貓熊到高雄」政策卡關，圖中還詳列房價大飆漲、一億大訂單、世界級燈會、愛河摩天輪、海上挖石油、山上挖寶藏、香港賽馬會、F1賽車場、高雄迪士尼、任達華代言、鄧紫棋代言、林志玲代言、小S代言等13項韓國瑜喊出的政策。而高雄市政府還曾一度傳出，主演「魔鬼終結者」走紅的好萊塢影星阿諾史瓦辛格將於3月來高雄演講，至今還無任何消息，因此有網友酸，「已經三月了，幾號要來呢？」

這張政績圖一被傳上網後，立刻吸引百餘則網友留言，「三個月已經達到10格了，四年後應該會出現網狀拼圖了」、「余光中路也不知道在哪裡」，而粉絲專頁強調，「這些政績在0成本的情形下完成，但是負債默默增加6億」。

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