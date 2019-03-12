韓國瑜提經濟示範區遭反對 朱立倫：北中南都要有

國民黨立委上午舉行「三問蔡政府：為何反對自由貿易經濟特區？」記者會，表示黨團支持高雄市長韓國瑜的構想，將推出「自由貿易經濟示範區」草案。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜日前提出重啟設置自由經濟示範區構想，財政部及國發會官員同聲反對。新北市前市長朱立倫透過臉書說，台灣北、中、南各有一個港口，依照各自產業區位，都該規畫成自由經濟示範區。

國民黨立委今天也三問民進黨，為什麼反對，呼籲選舉要到了，不要只會操作統獨，而不拚經濟。

朱立倫說，示範區早在20年前就該做了，民進黨政府如果不知道，那是蠢；知道該做卻不做，那是壞；國民黨政府知道該做卻做不通，是膽小。

朱立倫點出自由經濟示範區的三項目標，包括「造工作機會、搶國際訂單、拚台灣經濟」。他過去曾呼籲設台北港為自由經濟示範區，充分利用北台灣物流、交通、產業的優勢，大舉招商引資，可惜被民進黨杯葛，使台灣錯過大好時機。

國民黨立委曾銘宗說，蔡政府只會拚政治，執政黨根本還沒看到草案內容就死命反對，民進黨沒有財經大腦，也不想拚經濟，各部會反對的理由根本不成理由，呼籲政府2020選舉不要再操作統獨騙選票，應該要拚經濟。

國民黨立委費鴻泰說，蔡政府提出五加二的構想，但三年過去了，對產業、年輕人有什麼幫助？身為在野黨立委，看不下去國家沒有希望、年輕人沒有未來，所以提出經濟特區的草案，希望台灣能找到一個方向。費鴻泰也建議，不妨在台北、台中和高雄三個港先做示範區，做個一兩年跟其他地區對照後再推行到全國。