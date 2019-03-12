雙子星案被卡 柯文哲：投審會動作要快

2019-03-12 13:05 中央社 台北12日電



台北雙子星開發案進度遲滯，台北市長柯文哲今天表示，他的態度就是依法行政，「投審會要花多少時間決定，這才是我的問題」、「那投審會動作就要自己快一點啊」。

柯文哲9日表示，台北雙子星案進度遲滯，是因經濟部投審會遲遲無法確定得標廠商南海發展集團是否為中資；投審會則回應說，正依法定程序積極處理此案。捷運局主秘王偉11日說，審定條件依個案決定，目前皆符合，無訂定審定條件必要。

柯文哲今天出席台北國際烘培暨設備展前記者會，接受媒體聯訪時被問及台北雙子星案，他說，不想去爭辯要不要讓中資投資台灣，他的問題是投審會要花少時間才能認定南海是否為中資，投審會自己動作要快。

另一方面，柯文哲11日與新北市長侯友宜會面，外界好奇淡北快速道路進度，柯文哲表示，由於跨縣市的重大工程都有一定原則，他跟侯友宜照規則講清楚，「你有本事通過環評和交通維持，工程預算擺出來總共多少，就按照跨縣市重大工程分攤辦法，這樣的話我都不會囉唆，都會同意」。