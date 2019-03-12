雙北4大議題 柯侯會達共識

2019-03-12 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



新北市長侯友宜（左）昨上午來到北市府拜會台北市長柯文哲，兩人經半小時的閉門會議後，一同出席會後記者會。記者許正宏／攝影 分享 facebook

「柯侯會」昨登場，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜兩人會面約25分鐘，針對淡北快速道路、雙北垃圾袋、聯合醫院、防毒等四大議題達成共識。對於淡北快速道路，柯文哲強調，專業問題專業解決，工程費的部分不要太計較，工程做好就好；侯友宜則數度對柯表達感謝，直說柯的態度很棒。

侯友宜拜會道謝 柯文哲特地西裝相迎

柯侯會昨在北市府登場，柯文哲身穿「粉紅色襯衫、棕色西裝外套」亮麗登場，連侯友宜都注意到柯的穿著配色很突出。柯則笑稱為了侯要來，他特別穿西裝；兩人拍肩又搭手、一拍即合。

侯友宜表示，他上次因腰傷沒有出席雙北論壇，實在對柯「很歹勢」，昨特別來拜會，當面向柯表達感謝之意。

淡北快速路工程費 柯：北市該怎麼出就怎麼出

根據新北市工務局規畫，淡北快速道路北起淡水紅樹林至北市大度路關渡地區，全長大約5.45公里，預估總工程經費約47.75億元，明天將二階環評審議，由於道路也有行經台北市，因此台北市府要出資一部分。

柯文哲表示，他討厭一件好事囉哩八唆，反正都是國家的錢，把工程做好就好，就按照工程費計畫，北市該怎麼出就怎麼出。

侯友宜表示，雙北生活圈一體，不是單一台北市，這是要解決大台北生活圈的交通問題；柯的態度很棒，他要說聲謝謝。

聯合醫院 柯：有何需北市協助的都沒問題

柯、侯昨也談到聯合醫院的合作，柯文哲說，新北衛生局長是台北市聯合醫院副總院長的太太，所以他們夫妻講好就好了，有什麼需要北市協助的都沒問題。

毒品防制 侯：衛生局、警察局應互相合作

對於防毒議題，柯文哲表示，侯友宜是警察出身，對毒品深惡痛絕，他是醫生也一樣，未來雙北的毒品防制可以更密切。侯友宜則說，柯是醫師專業，對戒毒有深刻了解，他是緝毒，比較清楚源頭管理，雙北衛生局、警察局應該互相合作。