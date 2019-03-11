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盧秀燕雙十公車 拚年底上路

2019-03-11 23:19聯合報 記者洪敬浤陳秋雲／台中報導

台中市「搭公車免費」政策全國知名，前市長胡志強推8公里免費，前市長林佳龍加碼到10公里免費，現任市長盧秀燕喊出「雙十公車」，延續10公里免費，超過的車資上限60元還降為10元；但何時實施？盧秀燕昨在議會專案報告表示，等籌措到相關預算、軟硬體設施就緒後就會實施。

中市交通局長葉昭甫說，推出免費公車、虧損補貼，預算每年編25億餘元，但都不夠，造成公車業者虧損；今年上半年會先調整公車計費方式，改善公車營運狀況，下半年再來檢討雙十公車預算，拚年底上路。

盧秀燕競選的交通政見之一是「雙十公車」，就是刷悠遊卡搭公車10公里免費，超過10公里車資上限原本為60元，降低到10元，昨針對此專案報告，卻未提相關預算與實施日期，引起議員關注。

中市免費公車行之有年，現任市長盧秀燕提出「雙十公車」政策，車資上限60元降低為1...
中市免費公車行之有年，現任市長盧秀燕提出「雙十公車」政策，車資上限60元降低為10元，新制拚年底上路。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨議員賴佳微問雙十公車計畫何時實施？追加多少預算？何時提出？盧秀燕表示，交通局正與業者協調，先前免費里程延長到10公里，但相關預算編列不足，業者對市府不信任，市府要先調整公車補助方式，推動順利，下半年可提出。

葉昭甫表示，前市府的免費公車以里程數計費，有助開拓偏鄉路線，但對運量繁重路線卻衍生脫班、減班等現象，也發生年底補助打折狀況；交通局要先把計費方式從里程數改為人次計費，提高公車運量與效率，上半年須追加約3億餘元。

他強調等公車營運狀況改善後，下半年評估雙十公車上路的配套措施，先估算降低車資上限增加的預算支出，還要更新全市1500輛公車刷卡機軟硬體，才可推動上路。

中央警察大學交通系所副教授李克聰說，免費公車不斷加碼、擴張，此趨勢並不好，等於讓大眾運輸變成社會福利政策，難以發揮私人運具轉向大眾運輸功能，政府預算應投入補貼「最後一哩路」接駁，才會帶來改變。

李克聰說，例如讓公共自行車深入住宅區，或透過共享經濟預約計程車充當接駁小巴，增加從住家、學校或辦公空間到車站的便利性，才能帶動大眾運輸使用率。

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