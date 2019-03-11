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垃圾袋降價 侯友宜：競選已講過不是不可以做

2019-03-11 21:07中央社 新北11日電

新北市議會民進黨團今天對新北垃圾袋降價和雙北垃圾袋共用一事聲明表示，這是「蘇規侯...
新北市議會民進黨團今天對新北垃圾袋降價和雙北垃圾袋共用一事聲明表示，這是「蘇規侯隨」，樂見侯友宜的政策髮夾彎；侯友宜表示，競選時講過，這不是不可以做的一個政策。記者袁志豪／攝影
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新北市議會民進黨團今天對新北垃圾袋降價和雙北垃圾袋共用一事聲明表示，這是「蘇規侯隨」，樂見侯友宜的政策髮夾彎；侯友宜表示，競選時講過，這不是不可以做的一個政策。

台北市長柯文哲和新北市長侯友宜會面後達成雙北垃圾袋互用的政策決定，因此，新北垃圾袋費率將由現行的每公升新台幣0.4元降為每公升0.36元。垃圾袋預定5月1日起可在雙北流通共同使用。

由於議會審查市府總預算案時曾作附帶決議，要求垃圾袋費率降到每公升0.38元，結果雙北今天決定垃圾袋共用，費率降到0.36元，讓新北市議會民進黨團聲明表示，在預算協商時要求降價一次到位，但市府堅持垃圾處理成本高而始終未果，如今，垃圾袋全面比照北市降價，市府不僅「打臉自己」，更是「蘇規侯隨」。

黨團總召集人何博文表示，降低垃圾袋售價不只是行政院長蘇貞昌參選新北市長的選舉政見，更符合全市民眾的需要，黨團樂見市府有利於市民的政策髮夾彎。

侯友宜今天下午受訪時對垃圾袋降價是蘇貞昌競選新北市長時重要政見的問題表示，在競選的時候也講過，當選後會好好精算，如果在可負擔範圍裡面，這不是不可以做的一個政策。

侯友宜表示，在議會，不管是民進黨、國民黨及無黨籍議員也都很關心，經環保局成本試算，降價空間如果差一點就來補足，兩市垃圾袋的價格一樣才是對市民有感的政策，才是好的政策，讓民眾能夠更方便。

至於議會在市府今年度總預算案三讀時垃圾袋費率降到每公升0.38元的附帶決議，侯友宜表示，大方向來說，這是一個政策訂的方向，費率差一點點，市府會來補貼，未來還會再跟議會做說明。

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