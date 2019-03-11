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垃圾袋費調降 綠委：侯友宜履行蘇貞昌政見

2019-03-11 21:06中央社 台北11日電

新北市長侯友宜今天宣布，5月起新北市垃圾袋費用可望調降。民進黨立委張宏陸說，侯友宜一直履行行政院長蘇貞昌競選時的政見，這也不是第一次，能把好的政見給市民總是好的。

侯友宜今天拜訪台北市長柯文哲，會後宣布，5月1日起新北市垃圾袋費用可望調降，與台北市相同，雙北垃圾袋能互用；由於新北市垃圾袋的售價是每公升新台幣0.4元，成本較台北市的每公升0.36元高，若統一，差價由新北市政府補貼。

蘇貞昌去年競選新北市長期間，曾提出垃圾袋降價等政策，時任新北市長的朱立倫更在臉書發文表示：「硬要把垃圾袋價格降到處理成本以下，等於是政府用納稅人的錢，來補貼製造垃圾大戶，毫無正當性可言。」

張宏陸下午向中央社記者表示，侯友宜上任後一直履行蘇貞昌競選時的政見，「這也不是第一次」，或許侯友宜上任後有重新評估後認為是好方案，能夠把好的政見給市民總是好的。

張宏陸說，侯友宜當初選舉時都說這些不行，為什麼現在就可以，很佩服侯友宜可以不怕外界眼光，都在落實蘇貞昌提的政見；侯友宜還得有一套理由去面對議會的質詢，「這點我要鼓勵他（侯友宜），對的事就應該去做，還否定過去的自己。」

民進黨籍的新北市立委呂孫綾表示，垃圾袋政策和價格一直是雙北間的問題，也常常造成民眾的困擾，非常樂見雙北市在此議題上達成共識，這也證明蘇貞昌過去競選新北市長所提出的垃圾袋降價政策，是非常有遠見的。

「柯侯會」今天（11日）上午正式登場，台北市長柯文哲（右）和新北市長侯友宜（左）...
「柯侯會」今天（11日）上午正式登場，台北市長柯文哲（右）和新北市長侯友宜（左）兩人閉門會談約25分鐘，會後接受媒體聯訪。記者莊昭文／攝影
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侯友宜蘇貞昌
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