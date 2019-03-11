侯友宜訪柯文哲相談甚歡 頻說代表新北市民致謝

2019-03-11 12:48 中央社 台北11日電



新北市長侯友宜（左）拜會台北市長柯文哲（右），兩人進行半小時的閉門會議，會後記者會上，侯友宜頻頻將手放到柯文哲手上，並多次說代表新北市民感謝柯文哲。 聯合報記者許正宏／攝影 分享 facebook 新北市長侯友宜今天赴台北市政府拜訪台北市長柯文哲，2人相談甚歡、態度親密，2人共同受訪時，侯友宜頻頻將手放到柯文哲手上，並多次說代表新北市民感謝柯文哲。

柯侯會上午在台北市政府登場，侯友宜率副秘書長林芥佑、新聞局長蔣志薇拜訪，柯文哲難得穿西裝、皮鞋迎接，雙方相互握手、寒暄合影後，便進入貴賓室密談25分鐘，談論淡北快速道路案、聯合醫院軟體共用及雙北垃圾袋價格統一等議題。

對於淡北快速道路開發，2人異口同聲的說「專業問題、專業解決」，柯文哲說，專業絕對能改善整體交通，建設是為最大多數人帶來最大幸福。

侯友宜則說，他代表淡水區市民向柯文哲道謝，因為在地人殷殷期待淡北快速道路，至於會不會造成台北市交通壅塞，一切交由專業解決。

有媒體詢問柯文哲，願意幫新北市出錢是否為了爭取支持，他說「不是幫忙出錢，是工程費不會計較」，指自己只是不會為了小事計較，媒體們是「想太多」。對此，侯友宜則打圓場，直稱讚柯文哲個性務實，「該怎麼做就怎麼做，專業考量，能夠解決問題」，認為柯文哲用專業態度面對問題，不計較，讓他欣然接受。

侯友宜表示，大台北生活圈是一體的，許多新北市民在台北市上班，也有多數台北市民在新北市工作，他因此頻向柯文哲道謝。

由於柯文哲2月已與台中市長盧秀燕共同觀賞花博，今天與侯友宜會面，有媒體關心何時與高雄市長韓國瑜會面。柯文哲說，「方便就好，不要為見而見」。