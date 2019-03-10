議會接連震撼教育 盧秀燕初體驗

2019-03-10 20:16 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



台中市長盧秀燕6日開始，首次在台中議會備詢，三天下來，遭逢在野黨與同黨議員不小的震撼教育。首日就為了市府參事柯呈枋請假參選彰化立委補選遭到民進黨、無黨籍和部分國民黨同黨議員齊聲砲轟，隔天又有同黨議員要她簽切結書，但遭她拒絕；這些都是她從政二十多年來的全新體驗。

老胡也常挨轟

不論中央或地方縣市，通常執政黨的民意代表大都會幫忙掩護首長及政策。不過台中市卻頗為特殊。自縣市合併後，胡志強擔任首屆台中直轄市長時，一開始就曾遭「原縣區」泛藍市議員的強力監督與砲轟。原縣區議員不少是地方派少系出身，紅、黑派各自有其凝聚力與訴求，常為了「城鄉差距建設不均衡」而砲轟老胡，當時黨團能使得上力的不多。

盧秀燕初上台，可能以為既然是同黨同志，應該是會全力支持市府政策，包括參事柯呈枋的參選立委。沒想到，黨團書記長張瀞分見民進黨一堆人舉牌呼口號要求柯呈枋列席議會、正吵得不可開交之際，她也大聲呼喊，要柯呈枋辭掉參事專心去選議員，不要落人口實。

阿嬤級議員大聲公

1月剛過生日的張瀞分，已滿76歲，活力充沛，問政質詢說理清楚，在豐原紅派中輩分甚高，訓起人來，沒人敢太回嘴。

為了市府能否順利在七月恢復老人健保費補助政策，國民黨議員楊正中拿著看板硬要盧秀燕簽字切結，以示對政見負責的決心。這事顯然事前沒有溝通好，楊正中在備詢檯前「嘟」了許久，盧秀燕硬是沒簽。

盧市長硬是不簽

她的理由並沒有錯，追加預算還未提出來，而預算需要民進黨、親民黨及其他無黨籍市議員審議過才算數，她不能貿然就簽；否則會落一個不尊重其他黨團之名。軍系出身的楊正中號稱國民黨大砲議員，嗓門大，出招多，但常瞻前未顧後，深入度不足。

盧秀燕具有多年擔任立委的經驗，答詢過程尚稱穩當周延，也有議長張清照的護持，多能順利過關。但她初接台中市長不到兩個半月，中間又放了個春節長假，在市政熟悉度上，不僅是她，包括一些局處首長，看起來很多狀況還在熟悉。但民眾不會給太久時間，很快就要執政百日，屆時很多人就要看第一次平時成績了。

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