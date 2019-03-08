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花博票房不好？盧秀燕：言之過早

2019-03-08 23:05聯合報 記者洪敬浤／台中報導

花博遊客突破500萬人次，但到1月底，只賣出253萬多張門票，票房收入僅4.38...
花博遊客突破500萬人次，但到1月底，只賣出253萬多張門票，票房收入僅4.38億元；圖為資深藝人白嘉莉為花博代言行銷。 圖／台中市新聞局提供
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台中花博已開幕4個多月，累積入園人數超過500萬人，不過票房數字卻不亮眼。市府昨在議會提出花博營運專案報告，到1月底只賣出253萬多張門票，票房收入4.38億元，與當初預估的16.8億元相差甚遠。台中市長盧秀燕表示，會努力行銷，強化門票收入。

民進黨議員鄭功進建議，花博票房不好，國民黨「三子」市長很紅，乾脆請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜加上盧秀燕來花博行銷。盧秀燕說，這是很好的提議，但連立委補選三人能否合體她都沒把握，會盡力來促成。

民進黨議員張家銨批評，盧秀燕上任後，推出市民免費政策，但花博是國際性活動，到底有多少國際觀光客？帶來多少國際營收？市府沒有統計數字，明明是國際花博，最後卻淪為台中花市。

民進黨議員林德宇質疑，台中花博開幕迄今，票房收入不到5億元，遠低於預期的16.8...
民進黨議員林德宇質疑，台中花博開幕迄今，票房收入不到5億元，遠低於預期的16.8億元，擔心影響市府財政。記者洪敬浤／攝影
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民進黨議員林德宇說，花博特別預算中，門票收入估計有16.8億元，但開幕迄今實際收入不足5億元。到目前，免費入園的比率42%，到4月花博閉幕後，免費比率可能高達5成，實際票房收入與歲入估算恐會短少10億餘元。

林德宇問主計處長蔣建中，歲入短差的金額要從哪來？蔣答「所有短收得由全體市民負擔」。林德宇說，花博短收的門票收入得由市民負擔，代表免費入園是「假免費」。

專案報告指出，至1月底，花博票房收入4.38億餘元，落差主因是當初以800萬人次、每張350元全票估算，才會編列16.8億元歲入預算。中市交通局長葉昭甫補充，最新票房收入為4.52億元。

盧秀燕說，台中花博花費公帑86億餘元，可行銷台中，也帶來觀光效益，不該再從市民身上賺錢，免費政策絕對沒問題；花博還沒結束，票房還未統計，收入短差言之過早。

花博盧秀燕民進黨
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