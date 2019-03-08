沈富雄指聲勢江河日下 柯文哲：產品有生命週期

2019-03-08 10:53 中央社 台北8日電



台北市長柯文哲在市府針對媒體提出的時事問題做出回應。 聯合報記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

前立委沈富雄指柯文哲聲勢江河日下，不會參選2020總統；台北市長柯文哲今天說，每個產品都有生命週期，只有招牌依舊，內容不斷更新才能長存，而高雄市長韓國瑜「現在大賣」。

柯文哲今天全天沒有公開行程，上午在市政大樓11樓接受媒體訪問時做上述表示。

民進黨前立委沈富雄在臉書表示，「柯郎（柯文哲）才盡」，認為柯文哲聲勢如江河日下，最後棄選2020總統的可能性極大。

對此，柯文哲說，每個產品都有生命週期，都有往下走的一天，並以美國蘋果電腦為例，指蘋果電腦如今還只有販售電腦的話，早就在地球上消失，所以現在有賣手機，「人是這樣，招牌一樣，內容一直在改變，只有這樣才能長存」。

至於韓國瑜，柯文哲認為，這項產品現在大賣。

有媒體詢問柯文哲，對於韓國瑜在任職北農總經理期間與國台網成員吃飯，被貼上統戰標籤的看法，柯文哲說，韓國瑜當時的身分是賣菜郎，不是政府官員，就蔬菜外銷一事跟客戶吃飯相當正常。

另外，有媒體質疑柯文哲要盤整民間社團，立案登記後將啟動組織戰，柯文哲說，他常在報紙上讀到相關計畫，而2018年九合一選舉時缺乏陸軍資源，是因他的理想是不要傳統樁腳進行造勢，「真的選得很可怕」。

他也表示，社團他想管也管不了，若不管就會失控，發現社群媒體屬於社會現象，如臉書上叫「柯文哲」的帳號超過30個，「每個找來，你真的找得來嗎，找來了，他聽你的話嗎」。