親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
酒駕修法加重罰
政治
軍事
綜合

中市老人健保補助 盧秀燕：7月起恢復

2019-03-07 23:07聯合報 記者陳秋雲／台中報導

台中市長盧秀燕（中）承諾年7月1日恢復老人健保補助，與議會國民黨團議員開心合照。...
台中市長盧秀燕（中）承諾年7月1日恢復老人健保補助，與議會國民黨團議員開心合照。 記者陳秋雲／攝影
分享

台中市議會昨舉行第三屆第一次臨時會，市長盧秀燕宣布，今年7月1日起恢復老人健保補助，約22萬5千人受惠。盧秀燕表示「市府準備好了」，財政局長羅仙法也「背書」，表示財政沒問題，所需7億3500萬元經費不成問題。綠營議員懷疑市府可能跳票，盧則揪議員打賭，「輸的做伏地挺身」。

市議會昨由市府進行老人福利政策、空汙防制等專案報告。藍綠議員關切台中市政府是否可在今年7月1日恢復老人健保補助，國民黨議員楊正中等人拿手板希望盧秀燕在上面簽名，以示具體承諾。盧秀燕強調，她不簽名，但一定會做到！

盧秀燕說，財源沒問題，追加預算預計4月送議會定期大會，通過後7月1日實施。她說，上一任市府並未補助老人健保費，所以今年未編列經費，現任市府團隊必須籌措財源，「現在準備好了！」

社會局長李允傑指出，今年1月底台中市65歲以上老年人口34萬2869人，老人每年約增6%，預估今年底36萬4000人。推估今年7月起恢復65歲以上、綜合所得稅率5%以下民眾的健保費補助，約22.5萬人，下半年所需經費約7億3500萬元。

李允傑說，議會通過恢復老人健保補助案後，市府將補助對象名冊，透過財政部財稅資料中心比對，符合資料者不必再申請。

國民黨議員李麗華等人與黨團議員邀盧秀燕高舉海報「皆大歡喜」，民進黨議員謝明源質疑盧秀燕不簽承諾，是否怕跳票？盧秀燕表示，如果可做到，「議員要不要伏地挺身？」陳淑華則認為政策應好好論述，之前市府說沒錢不做，現在又說可提早做，會讓市民霧煞煞。

台中市發敬老愛心卡38萬9145張，新年度補助從每月1000元，改為搭計程車每趟補助50元，診所掛號費50元。交通局長葉昭甫說，上任因政策欠缺配套措施及查核機制，導致盜刷、冒用等弊端。

民進黨議員黃守達、蔡耀頡、張家銨、何敏誠指市府以盜刷或冒用為由「補助縮水」不敬老、沒愛心。國民黨議員黃健豪指出，敬老愛心卡前市府編列2.89億元，補助計程車今年已用2.2億元，預算沒剩多少錢，且前市府實施不夠周全，新市府沒有義務一定完成政策。但老人健保補助是盧秀燕的重要政見，市府有義務完成盡速上路。

盧秀燕健保台中市
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

2019-03-07 14:41

5月會韓國瑜？ 柯文哲：方便就見

2019-03-08 00:03

韓國瑜常請假？ 人事處公開紀錄說明

2019-03-07 23:23

人紅是非多？ 韓國瑜嘆：一日一黑 變一日好幾黑

2019-03-07 23:19

此例不可開！盧秀燕拒簽名承諾 藍議員碰軟釘

2019-03-07 23:10

聲援韓國瑜！藍PO圖反咬：王浩宇天天喝酒買醉

2019-03-07 22:23

高雄4月推「瓊瑤小說月」 她：心思跟英雄人物韓國瑜走

2019-03-07 22:04

韓國瑜喝酒照 網讓蔡英文、鄭文燦、李登輝、柯P全舉杯

2019-03-07 21:30

韓國瑜近日頻繁請假？高雄市人事處公布明細了

2019-03-07 17:06

韓國瑜「一郎餐會」成員是國台網？ 孫大千反問違法嗎

2019-03-07 16:15

桃市議員PO照質問「國台網」 韓國瑜：現是一日數黑

2019-03-07 16:07

韓國瑜給柯P忠告「拚市政」 柯P：我工作時間全台最多

2019-03-07 15:12

王浩宇公布4張照片緊咬韓國瑜喝酒 韓粉：還差296張呢

2019-03-07 14:45

出國、請假過太好？韓國瑜大笑：還有人說我1年喝醉300天

2019-03-07 14:01

韓國瑜：赴美停留6天 行程緊湊

2019-03-07 13:44

「髮蠟哥」抗議蕉價低 韓國瑜：我們的努力大家看得見

2019-03-07 13:10

韓國瑜：民進黨現在所為 好像當時國民黨要倒差不多

2019-03-07 13:07

特種店門口鬥毆就換警局長？ 盧秀燕：請先補警力

2019-03-07 12:50

台北設計之都？從柯文哲坐地上充電談起

2019-03-07 12:50

敲定！盧秀燕承諾七月一日起恢復台中老人健保補助

2019-03-07 12:40

影／韓國瑜迎春吶 民眾不滿香蕉收購價過低怒丟香蕉

2019-03-07 12:17

香港日系食品超市採購跳過台南？市府：3月12日洽談

2019-03-07 12:07

韓國瑜4月初訪美6天 哈佛、史丹佛演講訪矽谷

2019-03-07 11:36

鄭文燦訪美網友劃錯重點 一張合照他超顯瘦

2019-03-07 11:06

林俊憲發祭品文 郭國文當選高嘉瑜月月到台南促觀光

2019-03-07 10:56

「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

2019-03-07 09:19

韓柯出訪前都遭洩密…被駭？或另有隱情？

2019-03-07 09:00

韓國瑜：推自由經濟示範區 重啟遭冷凍法案

2019-03-07 00:31

企業的心被打動 林伯豐：想當高雄市民

2019-03-07 00:30

韓國瑜月底訪福建 將談合作案

2019-03-07 00:30

柯文哲5月南下會粉絲 柯韓會有譜？

2019-03-07 00:29

新聞分析／請假參選風波 考驗盧柯危機處理

2019-03-06 23:28

盧秀燕備詢處女秀 綠轟柯呈枋人事

2019-03-06 23:19

候選人只會送面紙？超實用選舉贈品網大讚：想投他！

2018-11-09 20:00
看更多

熱門文章

韓國瑜六大金句 點破與藍太陽們的恩怨情仇

2019-03-07 08:00

致詞全文／王金平宣布參選總統 要終結兩岸戰爭

2019-03-07 10:32

韓國瑜喝酒照 網讓蔡英文、鄭文燦、李登輝、柯P全舉杯

2019-03-07 21:30

黑韓國瑜的外國學者遭起底 王鴻薇：蔡英文御用學者

2019-03-07 09:27

王浩宇公布4張照片緊咬韓國瑜喝酒 韓粉：還差296張呢

2019-03-07 14:45

稱許香蕉一天簽五億 蔡英文「貨出去，錢進來」諷韓

2019-03-07 17:59

蔡英文盼台日安保對話遭拒 孫大千：不自量力

2019-03-07 08:13

韓國瑜：民進黨現在所為 好像當時國民黨要倒差不多

2019-03-07 13:07

不畏風寒 王金平宣布參選總統記者會爆滿

2019-03-07 09:56

「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

2019-03-07 14:41

出國、請假過太好？韓國瑜大笑：還有人說我1年喝醉300天

2019-03-07 14:01

總統民調領先柯文哲？ 朱立倫：也許柯文哲沒那麼強

2019-03-07 09:56

余天：選輸退出政壇 卓榮泰：抗拒韓流就像抗拒壞天氣

2019-03-07 09:24

蘇貞昌拚治安：鬥毆發生在門口 就換掉地方警察局長

2019-03-07 09:28

美售台戰機加戰車 川普政府重籌碼準備衝擊台灣選情

2019-03-07 09:46

敲定！盧秀燕承諾七月一日起恢復台中老人健保補助

2019-03-07 12:40

【重磅快評】17年都做不到 再給老王4年有用嗎？

2019-03-07 15:03

韓柯出訪前都遭洩密…被駭？或另有隱情？

2019-03-07 09:00

我方待遇升格 對美軍購不會再「已讀不回」

2019-03-07 21:48

蘇貞昌指示鬥毆換警察局長 警大前教授：嘴砲治國

2019-03-07 17:11

馬英九投書華郵：兩岸關係和緩 才符合美國利益

2019-03-07 12:00

民調說朱立倫也贏 蔡正元：韓國瑜錯過今年無法當總統

2019-03-07 10:35

沈富雄預測：韓國瑜不選 朱立倫勝柯文哲綽綽有餘

2019-03-07 13:06

韓國瑜「一郎餐會」成員是國台網？ 孫大千反問違法嗎

2019-03-07 16:15

聲援韓國瑜！藍PO圖反咬：王浩宇天天喝酒買醉

2019-03-07 22:23

「髮蠟哥」抗議蕉價低 韓國瑜：我們的努力大家看得見

2019-03-07 13:10

館長諷賣國賊 統促黨捍衛隊長周日上門單挑三字經

2019-03-07 16:30

對美採購66架F-16V 軍方說握有這些優勢能殺價

2019-03-07 11:13

高嘉瑜為郭國文助選 注暖流「太陽會驅散北風」

2019-03-07 09:10

空軍坦言台海戰力失衡 新購F-16是不是要汰換幻象

2019-03-07 17:07

韓國瑜近日頻繁請假？高雄市人事處公布明細了

2019-03-07 17:06

76名酒駕累犯板殯講習 喪家：無效啦！不如清洗大體

2019-03-07 15:28

華為產品有無國安問題？科技部長陳良基說話了

2019-03-07 15:18

桃市議員PO照質問「國台網」 韓國瑜：現是一日數黑

2019-03-07 16:07

王金平宣布參選總統 韓國瑜：情感層面祝福心想事成

2019-03-07 12:37

台南立委補選傳棄保？謝龍介這樣回應了

2019-03-07 16:59

風雨中王金平宣布參選總統 現場擠滿支持者

2019-03-07 10:25

2020「蔡鄭配」有譜？鄭文燦：未帶政治目標赴美交流

2019-03-07 06:00

韓國瑜4月初訪美6天 哈佛、史丹佛演講訪矽谷

2019-03-07 11:36

影／「66架F-16V美開天價4000億」國防部澄清

2019-03-07 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top