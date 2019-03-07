中市老人健保補助 盧秀燕：7月起恢復

2019-03-07 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



台中市長盧秀燕（中）承諾年7月1日恢復老人健保補助，與議會國民黨團議員開心合照。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

台中市議會昨舉行第三屆第一次臨時會，市長盧秀燕宣布，今年7月1日起恢復老人健保補助，約22萬5千人受惠。盧秀燕表示「市府準備好了」，財政局長羅仙法也「背書」，表示財政沒問題，所需7億3500萬元經費不成問題。綠營議員懷疑市府可能跳票，盧則揪議員打賭，「輸的做伏地挺身」。

市議會昨由市府進行老人福利政策、空汙防制等專案報告。藍綠議員關切台中市政府是否可在今年7月1日恢復老人健保補助，國民黨議員楊正中等人拿手板希望盧秀燕在上面簽名，以示具體承諾。盧秀燕強調，她不簽名，但一定會做到！

盧秀燕說，財源沒問題，追加預算預計4月送議會定期大會，通過後7月1日實施。她說，上一任市府並未補助老人健保費，所以今年未編列經費，現任市府團隊必須籌措財源，「現在準備好了！」

社會局長李允傑指出，今年1月底台中市65歲以上老年人口34萬2869人，老人每年約增6%，預估今年底36萬4000人。推估今年7月起恢復65歲以上、綜合所得稅率5%以下民眾的健保費補助，約22.5萬人，下半年所需經費約7億3500萬元。

李允傑說，議會通過恢復老人健保補助案後，市府將補助對象名冊，透過財政部財稅資料中心比對，符合資料者不必再申請。

國民黨議員李麗華等人與黨團議員邀盧秀燕高舉海報「皆大歡喜」，民進黨議員謝明源質疑盧秀燕不簽承諾，是否怕跳票？盧秀燕表示，如果可做到，「議員要不要伏地挺身？」陳淑華則認為政策應好好論述，之前市府說沒錢不做，現在又說可提早做，會讓市民霧煞煞。

台中市發敬老愛心卡38萬9145張，新年度補助從每月1000元，改為搭計程車每趟補助50元，診所掛號費50元。交通局長葉昭甫說，上任因政策欠缺配套措施及查核機制，導致盜刷、冒用等弊端。

民進黨議員黃守達、蔡耀頡、張家銨、何敏誠指市府以盜刷或冒用為由「補助縮水」不敬老、沒愛心。國民黨議員黃健豪指出，敬老愛心卡前市府編列2.89億元，補助計程車今年已用2.2億元，預算沒剩多少錢，且前市府實施不夠周全，新市府沒有義務一定完成政策。但老人健保補助是盧秀燕的重要政見，市府有義務完成盡速上路。