5月會韓國瑜？ 柯文哲：方便就見

2019-03-08 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



台北市長柯文哲5月18、19日將到高雄參加粉絲見面會，是否和高雄市長韓國瑜會面受關注，柯昨受訪未正面回應，僅說自然就好，方便就見。

對於5月高雄粉絲會細節，柯說還沒看行程，通常都看未來一、兩天的行程，「去想一、兩個月後的事情幹什麼」。

媒體問柯，「柯韓會」是否會讓外界覺得柯去蹭韓？柯說，人活在世界上，自然就好。至於韓國瑜的酒量好不好，柯說，「我沒有跟他喝過」。 5月是否柯韓會？柯文哲昨僅說自然就好，方便就見。記者楊正海／攝影 分享 facebook

針對韓國瑜給「老長官」的忠告，先把市政做好，各縣市都在快馬加鞭拚經濟，柯文哲說，他每天還是很認真在工作，一樣7點半上班，大概是全台灣縣市首長中，花在工作時間還是最多。

有媒體民調，柯文哲不只落後韓國瑜，如果韓沒有出來角逐總統寶座，新北市前市長朱立倫的支持度也贏柯，對此，柯淡淡地說，so what；每天做自己的事，「去看股票行情做什麼」。柯還嫌媒體，每天問一樣的題目，會不會很煩？

柯文哲今年上半年行程滿檔，本月16日至24日訪美回來，還有苗栗縣市政交流，4月參加大甲媽祖遶境，5月再南下高雄與柯粉會面，遭外界質疑無心市政。

對此，柯昨晚在臉書貼文反駁指出，「無心市政，沒政績」，這些都是外界最常用來攻擊他的用語，「其實我們每天都準時上工」，秉持專業、清廉勤政，加上北市府超過8萬名公務員每天的努力，怎麼可能沒政績。