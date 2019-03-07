鄭文燦訪美網友劃錯重點 一張合照他超顯瘦

2019-03-07 11:06 聯合新聞網 綜合報導



桃園市長鄭文燦近日率市府團隊前往美國華盛頓特區會晤白宮、國防部和國務院官員。圖／取自鄭文燦臉書 分享 facebook

桃園市長鄭文燦訪美，成功進入白宮打卡成為近日政壇一大亮眼新聞。原本的拚外交之旅卻被網友笑稱別有意圖，故意造訪特大號國家讓自己顯瘦。FB粉絲團「蠢羊與奇怪生物」最近PO出一張鄭文燦與美國官員們的照片，焦點放在他看起來超顯瘦的身材。

粉絲團「蠢羊與奇怪生物」發文表示「不覺得文燦去美國後變瘦了嗎」，隨即立刻補充「他只是到了一個什麼都特大號的國家」，以標籤明示「文燦跟一群顯瘦的人一起拍照」，所以「文燦顯瘦」。除了發文的主圖外，版主還於回應中補充另一張照片，讓大家看看合照者的身材「那兩位都已經放棄把西裝扣起來了」，大大讚美站在中間扣子勉強扣上的鄭文燦。未料連鄭文燦本人也現身回應「感謝大家關心我的釦子」，大肚量表示「我的標準是扣得起來就是瘦」。

不避諱談論自己的身材，鄭文燦本人現身回應。圖擷自 FB: 蠢羊與奇怪生物 分享 facebook

此篇發文立刻引來眾多關注與回應，「燦哥有顯瘦的時候~桃園人感到驕傲」、「有一種文燦是漢堡當中的薄肉片感覺」、「哇靠心機好重啊文燦」，只是大家的焦點都不在政治與外交，指稱他的白宮行是「2XL在5XL的世界裡悠閒的慢活」、「此時的燦燦覺得很美好、人生巔峰」。一位自稱是香港人的網友也留言「本來不認識鄭文燦，但看過蠢羊給他設計的海報後就牢牢記住了」，認為海報設計得很成功。