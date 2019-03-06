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營造高雄商業環境 韓：跟企業做朋友

2019-03-06 18:42台灣醒報 記者施養正╱台北報導

高雄市長韓國瑜6日受邀，參加中華民國工商協進會理監事會發表演講。（photo b...
高雄市長韓國瑜6日受邀，參加中華民國工商協進會理監事會發表演講。（photo by 施養正/台灣醒報）
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「政府必須和企業做朋友！」高雄市長韓國瑜6日於中華民國工商協進會理監事會演講時提到，政府必須提供友善的商業環境，才能吸引企業投資。他強調，「只要『南方崛起』，高雄定能躍升為『全台首富』！」

環境影響投資意願

韓國瑜指出，為何台商紛紛湧至中國昆山投資，不僅是因為地處長三角黃金地段，還包括中國當局的「惠台政策」，以及政府積極推動文化交流、推動企業合作，加上機場、港口設施完善，使昆山成為目前台商最密集的地區之一。

他強調，「政府必須提供友善環境，願意與企業做朋友，才能吸引台商回流。」商業環境要讓資方有感，才會讓企業「想到投資，就想到高雄。」

觀光方面，韓國瑜也說「愛情產業鏈」會加速推動，日前已聘請作家瓊瑤擔任愛情顧問。他說，「18到80歲的民眾，有誰不渴望愛情？」此外，高雄開始發展軍事觀光，單單當年日軍挖掘的隧道就超過兩百條。不過他提到，高市府面臨財政困難，經費拮据，但儘管沒錢，觀光仍是高雄關鍵的一塊拼圖。

目標「全台首富」

中華民國工商協進會理事長林伯峰表示，韓市長上任以來致力推展農漁業，成效顯著，也積極發展高雄當地商業環境，帶進上億元訂單，有效落實基層農漁民的生計。但也希望韓市長對台灣GDP貢獻良多的工商業界多加關注，提出具有競爭力的產業發展政策，吸引國內外企業投資高雄，達成「高雄發大財」的競選承諾，「立足於高雄，並壯大台灣。」

韓國瑜補充，日前與前新北市長朱立倫會面時談到，高雄急需一座現代化的國際機場，他說，南台灣人口多達700萬，機場卻連「波音747」都停不了，無奈政府現階段負債超過3000億，所以積極吸引各路高手投資。他強調，高雄腹地超過10個台北市，若產業起飛絕對能發大財，且越早進場回饋越多。他保證，「只要『南方崛起』，高雄定能躍升為『全台首富』！」

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