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韓國瑜一年有300天在喝酒？ 市議員怒斥「無中生有」

2019-03-06 11:21聯合新聞網 綜合報導

桃園市議員王浩宇爆料指稱韓國瑜在北農時期常常中午不到便已喝醉。圖擷自Youtub...
桃園市議員王浩宇爆料指稱韓國瑜在北農時期常常中午不到便已喝醉。圖擷自Youtube
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高雄市長韓國瑜日前在深夜到酒吧開直播，隔天卻臨時取消了不少公開行程，甚至連早上的市政會議也因為太累請假回家休息。而他「頻繁請假」也引起不少爭議，桃園市議員王浩宇便直指韓國瑜在北農時期天天中午就喝醉，然後「龜息」到三四點才起床開始辦公。對此，曾任北農董事的台北市議員游淑慧則直斥：「無中生有」。

桃園市議員王浩宇在政論節目《鄭知道了》中指出，韓國瑜是否參選總統的關鍵除了與吳敦義和王金平之間的關係及恩情外，最大的關鍵點在於韓國瑜自己身體的問題。他表示韓國瑜在北農時幾乎天天喝酒，365天有300天都在喝。因為為了和總幹事等人交際，幾乎每天中午就已喝醉，然後龜息到下午三、四點才開始辦公。王浩宇更表示，這樣長期下來對韓國瑜的身體確實是很大的負擔。

對此，曾任北農官派董事的游淑慧則在臉書反擊，直斥王浩宇「無中生有」。游淑慧表示自己沒看過王浩宇，「更沒看過韓國瑜酗酒搞到身體不好」，不知道王浩宇是「跨越時空看到誰？」認為王浩宇即便想選立委，也要唬得有些程度。游淑慧更在臉書po文尋找「看過韓國瑜酗酒的人」、「看過王浩宇白爛的人」。對於游淑慧的反擊，王浩宇則在臉書放話，要求請北農公布韓國瑜擔任總經理期間在某餐廳「用餐」及「酒水」的相關發票，以證實傳言。

台北市議員游淑慧針對王浩宇的爆料po文反擊，認為這是「無中生有」。圖擷自臉書
台北市議員游淑慧針對王浩宇的爆料po文反擊，認為這是「無中生有」。圖擷自臉書
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許多網友對於王浩宇的發文卻感到不以為然，紛紛湧入他個人臉書洗版，表示「你根本就是想靠韓國瑜來提升你自己的知名度吧！」、「不曉得身為桃園的議員，可以跨區監督高雄市長韓市長ㄟ！」

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