台南拚經濟 出口金鑽鳳梨325貨櫃

2019-03-05 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南報導



台南市長黃偉哲表示，農業局已媒合近10家貿易商，採購金鑽鳳梨近325貨櫃，將陸續出口。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜出訪搶訂單，台南也力拚農產外銷，南市農業局昨宣布已媒合近10家貿易商，成功採購金鑽鳳梨近325貨櫃，將出口大陸、日本等，並預計5月在全聯上架農漁產品，帶動農產消費。市長黃偉哲說，拚經濟不說空話，市府成立產銷因應小組，台南市兩岸小組的委員也會在3月底敲定。

台南農業局長李朝塘昨在市政會議說，台南鳳梨年產量7萬5208公噸，占全台14%到15%，僅次於屏東縣，年產值約17億元。今年可採收面積較去年增加，且冬季氣候溫暖，產期較往年提早2到3周，預估總產量會比去年增加1到2成，盛產期提前到3月至5月，外銷約占總產量5%，內銷95%。

為加強外銷，農業局成立產銷因應小組，掌握產地價格、拓展通路及加工，李朝塘表示，已媒合近10家貿易商，會出口金鑽鳳梨約325貨櫃，其中有70多櫃銷往大陸上海等地，另也銷到日本等國，將持續與更多貿易商洽談，他說，近年金鑽外銷增加，從103年578萬美元成長到107年1116萬美元。

內銷部分，農業局5月將與全聯合作販售農漁產品，黃偉哲說，市府公布有把握的數據，「拚經濟不是空口講」，市府對農產品的產銷，絕對會傾全力協助。

對韓國瑜頻喊「拚經濟」，啟動市府兩岸小組安排訪港澳等地，黃偉哲昨受訪回應，台南市府的兩岸小組採任務編組，目前委員成員仍在邀約中，預計3月底、4月初人選就會出來。不過，黃認為，兩岸關係在地方上的任務應以經濟、文化交流為主，最好不要有政治前提與框架。