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推西行！柯文哲仿網美戴墨鏡 台北西區知識通通難不倒

2019-03-04 20:51聯合新聞網 綜合報導

主持人Apple傳授網美POSE給柯文哲，指導他拍出一系列網美照片。圖／Taip...
主持人Apple傳授網美POSE給柯文哲，指導他拍出一系列網美照片。圖／Taipei Walker提供
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台北市長柯文哲力推「西區門戶計畫」，近日他受Taipei Walker邀約，與youtuber「到處都是瘋女人 Apple」參予特別企劃「西區考柯」，一同探索不一樣的台北西區。

主持人Apple首先祭出考題，考驗柯P對台北西區的瞭解程度，沒想到市長一路過關斬將，對西區的熱門美食、打卡景點、歷史文化都瞭若指掌，只用了一次求救機會，便順利答完所有的題目。柯文哲更逗趣的表示，自己對台北燈節印象最深刻，因為是「重要政績」，所以絕對不能忘。

然而真正考倒柯P的，卻是一系列的「網美照」拍攝。主持人Apple指導柯P擺出經典的網美POSE，卻讓市長尷尬症發作，頻頻露出無奈的神情，直呼無法理解「網美領域」。隨後瘋女人Apple更直接拿出墨鏡合照，讓柯P逗趣的回應：「高嘉瑜從來沒用這個道具耶？」

隨後，柯P也用一口流利的英文，邀請大家一起來台北西區觀光，更與台灣角川Taipei Walker董事長岩崎剛人會面，攜手推動台北的觀光產業。有趣的影片內容也逗樂不少網友，網友紛紛留言讚嘆，「好像女兒帶老爸了解年輕人的文化喔！」、「網美拍照那一段」、「阿北拍網美照超尷尬XD」。

台北市長柯文哲參與「西區考柯」特別企劃，對於西區的歷史文化、熱門美食都瞭若指掌。...
台北市長柯文哲參與「西區考柯」特別企劃，對於西區的歷史文化、熱門美食都瞭若指掌。圖／Taipei Walker提供
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以下影片為Taipei Walker授權聯合新聞網播出

柯文哲網紅YouTuber

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