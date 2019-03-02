網路聲量！ 韓50天就超越 柯大開眼界

台北市長柯文哲昨天表示，他跟高雄市長韓國瑜（見圖）當選，是網路造成的「極端政治」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲昨天到高雄市走訪基層，還參訪前鎮加工出口區。柯演講時，談到網路對台灣政治的影響時表示，他跟高雄市長韓國瑜當選，是網路造成的「極端政治」；且韓國瑜在五十天內網路聲量就超過他，「讓我大開眼界」。

柯文哲二二八當天分兩段騎腳踏車進行「一日雙城」挑戰，前晚近十一時抵達終點站─左營蓮池潭畔的高雄物產館。由於預定昨天拜訪佛光山開山宗長星雲大師，柯沒有入住原定的蓮潭會館，且延後了昨天上午在蓮潭會館與高雄地方人士共享早餐的行程，並於前晚改夜宿佛光山香客大樓，昨日清晨五點多即與妻子陳佩琪現身佛光山大雄寶殿上早課、叩鐘祈福，但最後未見到星雲大師。

過去歷任總統及有意角逐大位的政治人物到高雄，不乏安排拜會星雲大師的行程，尋求大師開示增智。柯文哲此次到高雄臨時增加私訪佛光山行程，卻未見到星雲。據了解，柯市府團隊是在廿八日晚間致電佛光山，表達隔日清早想參訪，但這項行程不在計畫內，因此柯最後未如願與星雲會晤。

柯文哲參加早課後，由佛光山常務副住持慧傳法師引領，叩鐘祈福，同時寫下祈願卡。柯在祈願卡上寫下「平安幸福」四個字，表示一早來感覺很寧靜，參加早課後更有非常安靜的感受。

柯文哲隨後趕回蓮潭會館與地方人士用早餐，並接受漢王國際飯店董事長林富男的邀請，接著向約六百名人士演講「我的人生觀－從醫師之路到台北市長」，暢談他從政理念、當選台北市長以來的施政作為。

柯文哲說，他和韓國瑜的韓流能影響台灣政治，網路占了很大的力量，誰能料想他們首次投入市長選舉幾個月後能勝選？就像氣候有極端氣候一樣，這是「極端政治」。且去年韓國瑜投入選舉形成「韓流」，讓他大開眼界，韓流只用五十天，韓國瑜的網路聲量就超越他。

從網路談到年輕人，柯鼓勵年輕人不要輕易放棄夢想，要有決心和勇氣去實現夢想；去做，不一定會成功，但不做，一定不成功，他參選台北市長就是以決心和勇氣去做。