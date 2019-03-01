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新聞眼／韓柯會因2020壞了眼神、毀了交情？

2019-03-01 00:01聯合報 本報記者林河名

台北市長柯文哲(左)與高雄市長韓國瑜(右)在北市府時期「惺惺相惜」。 圖╱聯合報...
台北市長柯文哲(左)與高雄市長韓國瑜(右)在北市府時期「惺惺相惜」。 圖╱聯合報系資料照片
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二○二○總統大選，國民黨群雄並起卻因「二階段」不排除徵召，讓高雄市長韓國瑜出現參選空間；另位民調領先者台北市柯文哲也在試水溫。韓柯兩人在北市府時期「惺惺相惜」，會不會因情勢變化的總統之爭，變得「分外眼紅」？

昨天二二八，不少政治人物出席紀念活動。柯文哲雖參加中樞紀念儀式，被受難者家屬批評是「投機分子」。但柯文哲仍呼籲「告別仇恨」，用比較積極正面的方式來紀念這個日子，選擇挑戰一日雙城。

無獨有偶，韓國瑜也不願陷入「悲情二二八」的氛圍，他在星馬幫農漁民搶訂單，還要應付農委會主委陳吉仲的酸言酸語，讓他不免感嘆：「與其建一百座紀念碑或是辦一千場紀念會來宣揚和平與團結，不如當立場不同的台灣人出外為台灣的商機與利益打拚時，送上一句真心的祝福或鼓勵。」

柯文哲與韓國瑜特別之處，在於不遮掩的態度及鮮活的用語。當年柯文哲覺得韓國瑜「做事能力很強」，邀進市府工作，展現兩人的特殊情誼。而從五年前的「白色力量」，到去年的「韓流發威」，又讓兩人成為鎂光燈下互為對照的熠熠紅星。但也因為韓國瑜的後來居上，甚至民調領先，出現「一時瑜亮」的敏感情境。

然而，當今政壇最具人氣的韓柯兩人，都剛當選市長，若要馬上競逐二○二○，還要估量。民進黨立委段宜康就點出兩人的糾結：「柯文哲參選的可能，得建立在確定韓國瑜不選的基礎上。韓國瑜想要有參選的機會，就得靠柯文哲先宣布參選。」

韓柯都是聰明人，不會不明白這層關係。韓國瑜昨天妙答：「世界上最惡毒的眼神是兩個美女互看對方的眼神。」過去政壇為了奪取大位，不乏砍得刀刀見骨；韓柯會不會也因選舉壞了眼神、毀了交情？考驗迄今沒口出惡言的兩人。

韓國瑜柯文哲北市陳吉仲段宜康
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