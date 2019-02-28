韓國瑜攜訂單返國 稱高雄市邁出第一步

2019-02-28 22:11 中央社 桃園機場28日電



高雄市長韓國瑜夫婦（右及中）結束馬來西亞及新加坡招商訪問行程，28日晚間搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場，此行共帶回近2億元的農漁產品銷售契約。聯合報系記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜夫婦結束星馬行，今晚搭機返抵國門。韓國瑜表示此行帶回新台幣1億5600多萬元的農漁產訂單，這也是高雄市邁出的第一步。

韓國瑜上任後首次出訪，24日到28日前往馬來西亞和新加坡，進行「高雄市政府108年赴東南亞新馬地區超市交流暨簽訂合作契約計畫」。韓國瑜今晚返抵國門，支持者擠滿了入境大廳，一看到韓國瑜現身，支持者更高喊「選總統、救台灣」。

韓國瑜受訪表示，這次在新加坡跟馬來西亞創造了還不錯的成績單，目前為止接到的訂單，有新台幣1億5600多萬元左右，不敢說金額非常高，但對未來高雄農、漁民來講，是個很重要的通路。

韓國瑜表示，還有一些企業家對於高雄市政府幫年輕人創業非常感動，因此主動掏腰包，要在新的年度幫助高雄青年創業，目前有2家企業總共捐助約1350萬元，希望幫助高雄年輕人創業。

另外，韓國瑜指出，此行也促成了國立高雄科技大學與新加坡國立大學的合作，專門推動高雄未來年輕人要創業的孵化器。

韓國瑜說，中華民國全國商業總會接獲旗山蕉農香蕉生產過剩的訊息，在高雄市政府聯繫後，決定採購7500箱、將近9萬公斤旗山的香蕉，總價值約262萬元。

韓國瑜同時也感謝中央部會，他說，這次也學到寶貴的教訓，所有台灣人民在外面努力生產、搶訂單、搶銷路時，台灣內部不應該唱衰，大家都在努力，都是為了人民能過好日子，若民進黨往外搶訂單，自己也會為他們喝采。

對於有記者追問，是否會與目前人在高雄的台北市長柯文哲見面、是否會選總統，韓國瑜則沒有做出明確的回應，僅表示「我們有我們的計畫」。