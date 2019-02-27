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澳洲代表訪新北 侯友宜盼經貿教育交流

2019-02-27 22:52中央社 新北27日電

新北市長侯友宜。 聯合報系記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜。 聯合報系記者張曼蘋／攝影
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澳洲辦事處代表高戈銳今晚拜訪新北市長侯友宜，盼能促進經貿、教育交流。侯友宜表示，今年會到國外招商，盼如美國電商平台亞馬遜（Amazon）一樣的大廠商到新北投資。

澳洲辦事處代表高戈銳（Gary Cowan）、副代表莫蘇善（Susan Moore）及商務處經理張峻銘等人，今天傍晚前往新北市政府拜訪侯友宜。

中文說得不錯的高戈銳去年初到台灣就任，他喜歡爬山、騎單車，去年10月底曾爬玉山，對玉山的美景留下深刻的印象。他說，很喜歡台灣，並邀請侯友宜參加「2019智慧城市論壇暨展覽」澳洲館開幕。

侯友宜稱讚高戈銳的中文流利，並歡迎他參加新北市的文化體驗活動，並盼望新北市與澳洲的關係，如高戈銳的身高一般「開高走高」。因為去年澳洲消防員曾參加新北市消防局活動，侯友宜承諾今年雙方的消防員將進一步交流。

侯友宜希望新北市與澳洲的技職教育交流持續，並邀請澳洲參加新北市主辦的「永續食物國際論壇」。

另外，侯友宜今天在市政府主持市政會議後受訪時記者提問，對於最近高雄市長韓國瑜前往馬來西亞與新加坡招商成績的看法。

侯友宜說，不管是東南亞或其他各國家，市府陸續與各國代表都會接觸，前一段時間新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權也造訪市府。

侯友宜表示，國際招商很重要，相關合作一直在進行，更重要的是要讓在地的產業經濟蓬勃發展。市府不斷與在地大廠商接觸，協助他們解決土地需求、人才、資金的問題。

侯友宜說，先讓內部經濟活絡，同時國際招商，才能夠帶動新北市的經濟發展。今年一定會到國外招商，但一定要事先準備好、聯絡好，也做好未來的預期經濟效益評估，才會處理國外招商。

他表示，招商對象目前都在協調聯繫，新北市有幾個比較大的產業地區，希望能有國際廠商例如Amazon到新北市投資。

侯友宜澳洲
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