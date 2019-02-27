兩岸小組邀4台商會長 葉匡時：掌握訊息引資高雄

2019-02-27 16:36 中央社 高雄27日電



高雄市副市長葉匡時。 中央社 分享 facebook 將出任高雄市政府兩岸小組副召集人的高雄市副市長葉匡時今天表示，兩岸小組成員包括4位大陸台商會會長，希望借助他們掌握大陸訊息，也希望他們幫忙引介台商到高雄投資。

高雄市政府研考會公布兩岸小組的27位成員，包括深圳台商協會會長陳忠和、廣州台商協會會長王慶祥、廈門台商協會會長吳家瑩、上海台商協會會長李政宏。

兩岸小組由高雄市長韓國瑜擔任召集人，3月4日下午召開首次會議，討論主題有3項。1，推動兩岸城市農漁產品產銷合作及建立定期諮商平台；2，完備食、住、行、樂相關配套措施帶動陸客前來高雄觀光；3，成立單一服務窗口吸引台商回流高雄投資。

葉匡時今天應邀出席歐洲創新創業公司RainmakingInnovation轉投資的盛宇創新公司與高雄市經發局簽署合作備忘錄進駐高雄。他表示，市長韓國瑜希望未來能有台商到高雄投資，加上台商在大陸比較久，對大陸的政經環境、商業環境比較了解，所以邀請台商會長參加小組運作，相信對小組掌握大陸相關訊息和聯結會有幫助，也希望他們能幫忙引介台商到高雄投資。

葉匡時與另位副市長李四川、前高雄縣長楊秋興出任副召集人。他表示，兩岸小組屬諮詢性質，小組工作由研考會負責，因此執行長由研考會主委李銘義擔任；三位副召集人無所謂分工。依研考會公布名單，擔任委員的市府官員還有教育局長吳榮峯、經發局長伏和中、觀光局長潘恒旭、農業局長吳芳銘、新聞局長王淺秋。

其他委員包括淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳、文化大學社科院長趙建民、高師大校長吳連賞、中山大學政治經濟學系教授辛翠玲、前監委葉耀鵬、前立委黃良華、高雄市農會理事長蕭漢俊、高雄區漁會理事長謝龍隱、大揚教育基金會董事長（前立委）侯彩鳳、中華民國自由車協會理事長林良濱、智崴科技董事長黃仲銘、東台精機董事長嚴瑞雄、南六董事長黃清山。