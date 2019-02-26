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病假被寫成公出 韓：出國打拚被放冷箭 非常無聊

2019-02-26 23:58聯合報 記者楊濡嘉蔡孟妤／連線報導

高雄市副市長李四川說，2月19日市長韓國瑜未出席市政會議應是「病假」，不是「公出...
高雄市副市長李四川說，2月19日市長韓國瑜未出席市政會議應是「病假」，不是「公出」，市府會修正。 記者楊濡嘉／攝影
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高雄市韓國瑜二月十九日因身體不適未出席每周例行的市政會議，但會議紀錄上的缺席理由寫「公出」引起網友猛酸。人在新加坡的韓國瑜昨天很生氣說，他在外衝訂單，台灣內部沒必要找一些奇怪批判，「等回到台灣，沒關係，所有批判放馬過來，韓國瑜等你！」

韓說，「公出」是幕僚填的，前一天忙到差不多一點睡四點起床，「算私人行程還算公務活動？不用再去講」、「不要我們在外面幫農漁民打拚時放冷箭，非常無聊！」

他強調，這種事不需小題大作，就是夜宿後體力上一下子調不過來，休息幾個小時後繼續幹活，這種酸言酸語太多了，幾乎每一天都用放大鏡檢視他，很無聊；該做的事他直接對市民交待，程序上是幕僚處理，沒什麼問題。

韓國瑜二月十八日夜宿彌陀區漁會，十九日一大早去了解魚塭養殖和漁貨拍賣情形，後來未主持市政會議。高市府當時表示，韓國瑜可能太累了，暫時休息。

前天有人在網路上貼出十九日市政會議紀錄，上面寫「主席韓市長國瑜（公出，由李副市長四川主持）」，引發網友質疑「難道以公務之名在家睡覺？」民進黨高雄市議員林智鴻也批評，會議紀錄令人憂心市府團隊連螺絲都還沒有栓上。

李四川解釋，那天韓國瑜應是「病假」，會議紀錄不對，市府會修正，但如果會議記錄未上網就外流，要嚴查。國民黨議員黃柏霖則說，市民要看的是施政績效，會議紀錄沒有必要雞蛋裡挑骨頭。

韓國瑜高雄市
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