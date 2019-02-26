新加坡2大超市 韓國瑜簽上億農產訂單

高雄市長韓國瑜（右二）昨天與新加坡昇菘集團CEO林福星（左三）簽署農產採購合約，將把高雄蔬果賣給該集團超市。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜訪問星馬，昨天與新加坡超市業者簽下總共逾億元台幣農產訂單，今日將參訪新加坡大學育成中心，和新創業者座談取經；高雄市經發局兵分二路，今天也將與盛宇創新公司簽署合作意願書，未來共同在高雄推動新創。

對於行程不斷修正調整疑遭「打壓」，總統府、行政院指「沒有安排好就卸責說是打壓」，韓國瑜說，沒有卸責，他對星馬好朋友的所有安排都心存感謝，台北太多雜音，千萬不要帶到國外來、讓台灣在海外漏氣。

不過，高雄市觀光局長潘恒旭前天說「市長要我清明節前不要針對政治發言，要問總統大選，就清明以後、四月六日我來講。」媒體昨天問是否清明節後有重大事情宣布？韓國瑜解釋，只是在聊天時提醒潘謹言慎行，事實上跟什麼節慶都無關，反正他的意思就是，對政治議題盡量不要發言。

至於與台北市長柯文哲的「柯韓會」始終無法促成，兩人是否漸行漸遠？韓國瑜說，「沒有，目前沒這個計畫。」但兩人會通電話嗎？韓笑說「沒有，最多只有通電而已。」

針對旗山蕉農怒控被中盤商剝削、要求下台，韓國瑜說，這兩天都跟農業局長討論旗山香蕉的問題，希望勤勞、善良的蕉農靜下來，市府一定會幫，照顧農漁民的決心不會改變。

韓國瑜昨天星馬行第三天，上午與新加坡最大超市FairPrice簽下三年、每年各一百萬新幣（約二千三百萬台幣）的採購合約，將高雄的蔬果蜜棗、葡萄、芭樂等外銷至新加坡。下午再與新加坡昇菘超市簽下農產外銷採購合約，將高雄水果如芭樂、木瓜、晶鑽鳳梨、蜜棗、玉荷包等銷往昇菘超市，每年總採購約五十萬新幣（約一千一百五十萬台幣），為期三年。

韓國瑜歡迎投資與鼓勵新創產業，得到歐洲知名創新創業公司Rainmaking Innovation轉投資的盛宇創新公司的重視，不但決定進駐高雄，今日也將和高雄市經發局簽署合作備忘錄，三月八日將舉辦創業大賽，得獎團隊可到日本與新創業者交流。

經發局表示，盛宇創新公司進駐高雄後，可望有助高雄的新創公司快速成長，共同推進高雄有關智慧城市、數位醫療及金融科技生態系的創新與發展。