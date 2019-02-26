韓國瑜訪大馬推銷農產 簽約對象與中國關係密切

2019-02-26 20:35 中央社 台北26日電



高雄市長韓國瑜造訪馬來西亞期間，雖有數個行程受阻，但順利與馬國糧食進出口總商會簽署合作意向書，達成採購總值新台幣1億元農作物的協議，這項交易的合作對象與中國關係密切。

韓國瑜24日下午見證高雄市農會與馬來西亞糧食進出口總商會簽署合作意向書。合作意向書由高雄市農會理事長蕭漢俊和大馬糧食商會會長拿督斯里蔡寶強簽署，韓國瑜代表市府擔任見證方。

根據馬國媒體報導，簽署合作意向書的場合上，出現「一帶一路」相關商會，但韓國瑜當時否認所簽意向書會涉及中國市場。

蔡寶強除了上述身分外，也是馬國華基政黨馬華對華事務委員會主席。根據馬來西亞「星洲日報」2016年12月13日的報導，他當時曾以此身分簽署「馬來西亞華社一帶一路宣言」，支持中國「一帶一路」倡議和馬中合作共贏理念。

根據馬國「光華日報」2017年9月的報導，蔡寶強同時也擔任「馬華一帶一路中心執行主席」與「中國海外交流協會第6屆理事會理事」。

雖然韓國瑜這次訪馬多次行程受阻，包括在抵達大馬首日的晚宴上，不見任何大馬官員出席。不過，根據馬國「東方日報」，他這次大馬行第2天出席大馬台灣商會聯合總會名譽會長拿督丁重誠作東的午宴，成功與馬國政壇人士公開同桌會面。

他見到的大馬政壇人士包括公正黨的檳城州議長拿督劉子健、砂拉越民進黨主席兼民都魯國會議員拿督斯里張慶信、馬國前交通部長丹斯里翁詩杰等。

張慶信曾擔任首相東亞特使，而曾是馬華總會長的翁詩杰是馬來西亞中國絲路商會會長。