親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
討好式政策惹議
政治
軍事
綜合

謝世民／中正紀念堂存廢：紀念政治領袖的最低門檻是什麼？

《還願》用「菩薩聖號」招陰神 釋昭慧：宜應儆誡

韓國瑜訪大馬推銷農產 簽約對象與中國關係密切

2019-02-26 20:35中央社 台北26日電

高雄市長韓國瑜造訪馬來西亞期間，雖有數個行程受阻，但順利與馬國糧食進出口總商會簽署合作意向書，達成採購總值新台幣1億元農作物的協議，這項交易的合作對象與中國關係密切。

韓國瑜24日下午見證高雄市農會與馬來西亞糧食進出口總商會簽署合作意向書。合作意向書由高雄市農會理事長蕭漢俊和大馬糧食商會會長拿督斯里蔡寶強簽署，韓國瑜代表市府擔任見證方。

根據馬國媒體報導，簽署合作意向書的場合上，出現「一帶一路」相關商會，但韓國瑜當時否認所簽意向書會涉及中國市場。

蔡寶強除了上述身分外，也是馬國華基政黨馬華對華事務委員會主席。根據馬來西亞「星洲日報」2016年12月13日的報導，他當時曾以此身分簽署「馬來西亞華社一帶一路宣言」，支持中國「一帶一路」倡議和馬中合作共贏理念。

根據馬國「光華日報」2017年9月的報導，蔡寶強同時也擔任「馬華一帶一路中心執行主席」與「中國海外交流協會第6屆理事會理事」。

雖然韓國瑜這次訪馬多次行程受阻，包括在抵達大馬首日的晚宴上，不見任何大馬官員出席。不過，根據馬國「東方日報」，他這次大馬行第2天出席大馬台灣商會聯合總會名譽會長拿督丁重誠作東的午宴，成功與馬國政壇人士公開同桌會面。

他見到的大馬政壇人士包括公正黨的檳城州議長拿督劉子健、砂拉越民進黨主席兼民都魯國會議員拿督斯里張慶信、馬國前交通部長丹斯里翁詩杰等。

張慶信曾擔任首相東亞特使，而曾是馬華總會長的翁詩杰是馬來西亞中國絲路商會會長。

韓國瑜馬來西亞一帶一路
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

韓國瑜出國搶訂單 市府組檢驗聯盟為「高雄製造」把關

2019-02-26 18:36

潘恒旭暗示清明節後有重大宣布？ 韓國瑜：沒別的意思

2019-02-26 18:16

請柯粉整頓「網軍」？柯文哲：柯粉都自動自發

2019-02-26 17:58

再下一城！韓國瑜再簽新加坡3千多萬水果訂單

2019-02-26 17:43

影／韓國瑜訪星馬遭打壓？ 綠委：韓未把外交部當朋友

2019-02-26 14:59

外交部卡韓國瑜？ 吳釗燮駁：無中生有

2019-02-26 14:17

韓國瑜訪新加坡 簽約2大超巿

2019-02-26 14:14

2月19日未主持市政會議理由遭議論 韓國瑜：小題大作

2019-02-26 12:47

影／當選總統重啟核四 朱立倫提三個安全

2019-02-26 12:33

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

2019-02-26 12:28

前大使質疑外交部不幫韓國瑜 外交部回嗆他是為選舉

2019-02-26 12:09

韓國瑜農產銷新加坡 3年近7千萬台幣

2019-02-26 11:51

旗山蕉農抗議盤剝 韓國瑜在國外：考慮優先推銷香蕉

2019-02-26 11:50

柯韓出訪不順 游淑慧：外交團隊現在為誰服務？

2019-02-26 11:26

陽光政治好難？ 盧秀燕三度重申：議員索取資料要給

2019-02-26 11:25

韓國瑜2月19日未主持市政會議 李四川：應是病假非公出

2019-02-26 11:23

甜蜜！柯p臉書上傳自拍照 打卡和佩琪報平安

2019-02-26 11:16

韓國瑜市政會議缺席休息是公出？ 葉匡時：不清楚

2019-02-26 10:36

建仔、阿諾、熊讚 城市代言人 比夢幻還是比科幻？

2019-02-26 10:00

綠營狂打韓國瑜 黃子哲：扶龍天團三人組揪團成功

2019-02-26 09:55

柯文哲酸外交部動作慢 吳釗燮駁斥是台北市說不用幫忙

2019-02-26 09:29

參觀猶太人大屠殺紀念館 柯P再談「轉型正義」

2019-02-26 09:26

打壓韓國瑜出訪？ 吳釗燮：無中生有

2019-02-26 09:19

林濁水：對我市長被打壓難過但對韓瞧不起

2019-02-26 09:15

台中勘查工程漏網鏡頭 一張照龍燕思緒寫在臉上

2019-02-26 09:10

韓國瑜擬引進賽車 三上市公司要投資

2019-02-26 01:06

訪美見誰？柯文哲：靠朋友比外交部快

2019-02-26 00:23

有人施壓？ 見不到馬國部長、議員 韓國瑜：尊重對方考量

2019-02-26 00:14

訪美將會師鄭文燦 林右昌：巧合

2019-02-26 00:03

高雄引進F1賽車 玩真的

2019-02-26 00:01

高市包子大賽報名 歡迎「醉酒包子」

2019-02-25 23:49

盧秀燕下周備詢 藍比綠砲火猛

2019-02-25 23:47

盧秀燕答詢 同黨議員磨刀霍霍 所為何來？

2019-02-25 23:45

白嘉莉代言台中 盧秀燕：增加城市亮度

2019-02-25 23:41

韓國瑜出訪伴手禮 爆紅

2019-02-25 23:39

招募寄養家庭 鄭文燦：打開家門，讓愛住進來

2019-02-25 23:35

柯文哲動作頻頻 藍綠砲轟：坐在市政府、想著總統府

2019-02-25 23:31

柯文哲重整網路備戰 柯粉當窗口

2019-02-25 23:23

擴大技職經費 侯友宜：4年4億

2019-02-25 23:06
看更多

熱門文章

美麗島電子報老董吳子嘉 今遭民進黨開除黨籍

2019-02-26 14:03

一句話讓陳佩琪淚流滿面 聲明再不與柯文哲公開同框

2019-02-25 22:50

林濁水：對我市長被打壓難過但對韓瞧不起

2019-02-26 09:15

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

2019-02-26 12:28

民進黨除名前一天 吳子嘉預言：這兩區立委補選都會輸

2019-02-26 15:49

周錫瑋宣布選總統 拋兩階段初選制

2019-02-26 09:31

朱立倫：若我當選總統 願重啟核四

2019-02-26 00:07

陳師孟「辦藍」意猶未盡 孫大千：納粹翻版

2019-02-26 08:10

龍介仙上節目與主持人PK台語 結果被這句話考倒

2019-02-26 19:34

若當總統願重啟核四 那一年的朱立倫這樣說…

2019-02-26 11:18

旗山蕉農抗議盤剝 韓國瑜在國外：考慮優先推銷香蕉

2019-02-26 11:50

軍官騎Ubike弄丟機密文件？中科院默認且懲處

2019-02-26 16:31

韓國瑜早餐會「被打壓」？馬國議員：沒收到任何邀請

2019-02-25 22:23

余天不是好老公但會是好立委 李亞萍：去年小丑全當選

2019-02-26 15:52

韓國瑜擬引進賽車 三上市公司要投資

2019-02-26 01:06

中選會主委爭議多！當年他主導投票 嗆藍營18縣市首長

2019-02-26 08:00

上校太健忘？ 機密火箭資料竟遺忘在YouBike籃子裡

2019-02-26 12:45

韓國瑜2月19日未主持市政會議 李四川：應是病假非公出

2019-02-26 11:23

朱立倫願重啟核四 沈榮津提5問題反對

2019-02-26 09:41

吳子嘉遭開除黨籍 朱學恒諷民進黨：飛鳥盡、良弓藏

2019-02-26 16:07

韓國瑜農產銷新加坡 3年近7千萬台幣

2019-02-26 11:51

美艦再穿越台海 美國防部：展現對印太承諾

2019-02-26 05:34

介文汲嗆吳釗燮 當立委將這三大案查到水落石出

2019-02-26 15:14

前大使質疑外交部不幫韓國瑜 外交部回嗆他是為選舉

2019-02-26 12:09

再下一城！韓國瑜再簽新加坡3千多萬水果訂單

2019-02-26 17:43

白狼抬棺率眾衝立法院 不慎摔下車

2019-02-26 12:01

美艦八個月第五度通過台海 U-2偵察機也來湊熱鬧

2019-02-26 17:59

宣布參選總統 周錫瑋：國民黨若勝選可合作執政

2019-02-26 11:22

張安樂抬棺抗議蘇貞昌 差點跌入自己帶來的棺材

2019-02-26 14:47

【重磅快評】急鍘吳子嘉放過陳景竣 小英只為章魚哥

2019-02-26 19:19

台中勘查工程漏網鏡頭 一張照龍燕思緒寫在臉上

2019-02-26 09:10

開除黨籍 台北快速處分吳子嘉、新北陳景峻還在拖

2019-02-26 17:15

朱立倫批蔡總統：三年多來 一直走對抗的錯路

2019-02-26 00:41

朱立倫：台灣還沒選過一任財經背景總統

2019-02-26 00:32

綠營狂打韓國瑜 黃子哲：扶龍天團三人組揪團成功

2019-02-26 09:55

沈富雄建議藍營 柯文哲若選2020當然由韓國瑜參選

2019-02-26 11:06

朱拋重啟核四 藍新北黨團書記長周勝考：我反對

2019-02-26 15:24

柯呈枋辭官參選另有真相？ 邱建富：他在台中當參事

2019-02-26 13:10

柯文哲酸外交部動作慢 吳釗燮駁斥是台北市說不用幫忙

2019-02-26 09:29

智庫提報告不建議 國民黨總統初選恐還有得「議」

2019-02-26 02:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top