盧秀燕答詢 同黨議員磨刀霍霍 所為何來？

2019-02-25 23:45 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 張明慧



當了20多年立委的盧秀燕，選上台中市長後，下周議會第一次召開臨時會，她將從以往熟悉的「質詢」角色，轉換成「答詢」；但這一場「議會處女秀」她恐怕不會好過，不只綠營議員批她政策一變再變，同黨議員也不手軟，一口氣提30案要市府專案報告，「同室操戈」說法不脛而走。

龍團隊下台，綠營議員再次成為反對黨，悶了4年終於可重新展現犀利問政，加上龍系議員為主子的「王子復仇」，砲火全開並不稀奇；但連同黨的藍軍議員也磨刀霍霍，首次議會登場就打算給盧團隊「下馬威」，所為何事？

據了解，主要是盧秀燕選舉喊出政見的「恢復老人健保補助」，承諾未能及時實現，讓當初「綁在一起」的藍營議員免不了被選民痛罵，因而不開心；除此之外，市府團隊的螺絲顯然也未栓緊，許多局處長狀況外，誤以為「自己人好說話」，議員下條子詢問市政，該給資料不給或敷衍了事，也有對議員不夠尊重，或部分人事案也被批「不公平」，因此讓藍軍內部意見不同、種下嫌隙。

盧秀燕之前雖親上火線，花數個小時與藍軍議員開會溝通，但顯然還是無法弭平「雜音」，身為同黨議員並不打算「護航」，還可能「當家鬧事」，藍綠夾擊之下，盧團隊首次到議會接受質詢，精采度似乎已可預期。