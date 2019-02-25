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盧秀燕下周備詢 藍比綠砲火猛

2019-02-25 23:47聯合報 記者陳秋雲／台中報導

台中市議會昨開程序委員會，確定3月6日召開第一次臨時會，這將是市長盧秀燕備詢的處...
台中市議會昨開程序委員會，確定3月6日召開第一次臨時會，這將是市長盧秀燕備詢的處女秀。 記者陳秋雲／攝影
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台中市長盧秀燕上任，首次的議會質詢確定3月6日登場，昨天確定議事日程，原排定只有1天進行專案報告，但藍、綠議員一口氣提出近50個議題，最後政黨協商把專案報告時間延長為3天，議案整合為7大項；尤其與盧秀燕同黨的藍軍議員，火力比在野黨還強，議員們怒批要不到資料，打算給局處長震撼教育。

議長張清照昨主持程序委員會，除了藍綠議員派代表，副市長楊瓊瓔率各局處首長都出席；國民黨團在會中提出30項專案報告，比民進黨團的17項多了1倍，國民黨議員展現監督力道。

藍、綠議員都表示，新市府上任，外界非常關心市政方向；國民黨團一口氣提30案，為此民進黨團總召李天生希望再增加，陳淑華、曾朝榮議員也表示，選舉結束後六都多已召開過會議，唯獨台中例外，民眾根本不了解新市府團隊施政，有必要透過專案報告向民眾說明。

但臨時會時間不夠，多達50案的專案報告可能影響其他議程，政黨馬拉松協商，中間一度休息，最後協調專案報告議程從1天增至3天，議題彙整為7大項，主要是老人福利政策、空汙防制及環保垃圾處理、花博營運狀況、交通建設政策、棒球教育基金會及東亞青運、青年事務審議會運作及市府相關賠償訴訟案專案報告。

國民黨楊正中表示，盧秀燕三令五申要推動陽光政治，公開所有資料，但他與李中向市府要的資料，許多局處都沒給，盧市長命令上情無法下達；李中說，發函給不少局處要求資料，經常拿到回覆報告僅1、2頁紙，根本是想「混過去」，表示屆時會請資料不齊全單位到議場好好說明。

國民黨盧秀燕民進黨
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