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新北長者健檢開跑 補助安裝住警器

2019-02-25 23:00聯合報 記者魏翊庭／新北報導

新北市長侯友宜（右）昨宣布，新北市長者健康檢查開跑，另今年將補助6萬4千戶安裝火...
新北市長侯友宜（右）昨宣布，新北市長者健康檢查開跑，另今年將補助6萬4千戶安裝火災住警器，其中獨居長者、低收入戶及資源回收戶等約2萬戶弱勢家庭，則全面到府安裝。 記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜昨天宣布，新北市長者健康檢查開跑，今年將加碼聽力檢查和營養處方評估，免費名額1萬7000個。此外，今年將補助安裝住宅用火災警報器6萬4000戶，其中約有2萬戶獨居及低收入等弱勢家庭，新北將提供到府安裝服務。

侯友宜昨與消防局及社會局拜訪91歲獨居長者周媽媽，並宣布今年將補助安裝火災住警器，除了弱勢家庭，一般民眾也可申請自主安裝。

新北市長侯友宜（左）到獨居長輩家中探訪，他表示今年將補助6萬4千戶安裝火災住警器...
新北市長侯友宜（左）到獨居長輩家中探訪，他表示今年將補助6萬4千戶安裝火災住警器，更全面為獨居長者、低收入戶及資源回收戶共約2萬戶弱勢家庭到府安裝。 圖／新北市消防局提供
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侯友宜說，新北市照顧長輩，要減少衰弱期，今年最重要的是加入營養處方評估，若有營養異常，會由營養師為長輩開立個人化的營養處方。

衛生局表示，新北市長者健檢自2016年起就開國內先河，陸續增加衰弱評估暨運動處方、眼睛檢查及銀髮固齒塗氟，就是希望長輩活出健康，減輕下一代的照顧壓力；今年也將加入血清白蛋白、微量白蛋白檢查及營養處方評估。

新北市醫師公會理事長周慶明表示，長輩如果營養不夠導致衰弱，接下來恐會生病，血液內的血清白蛋白若低，表示蛋白質營養不足，要透過營養處方調整；尿液中檢查出原本不該有的微量白蛋白，表示腎臟有問題，也代表營養流失。

新北市長者健康檢查開跑，加碼聽力檢查和營養處方評估。 記者魏翊庭／攝影
新北市長者健康檢查開跑，加碼聽力檢查和營養處方評估。 記者魏翊庭／攝影
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衛生局表示，為長者健檢新增的運動處方，協助約4成6「衰弱前期」民眾回復至正常值；6成4「衰弱」民眾改善至衰弱前期或正常，成效卓著。

衛生局表示，設籍新北市年滿65歲市民或55歲原住民，都可攜帶健保卡及身分證明文件，到衛生所或合約醫院預約檢查日期。詳情可查詢「當我們老在一起」網站https://lkk.ntpc.gov.tw或衛生局網站http://www.health.ntpc.gov.tw/

侯友宜獨居健康檢查健保卡
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