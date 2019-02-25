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城市掀代言風！行銷台中 白嘉莉一口答應

2019-02-25 14:23聯合晚報 記者洪敬浤／台中報導

有最美麗主持人之稱的資深藝人白嘉莉，上午到台中市政府，拜會台中市長盧秀燕，白嘉莉擔任台中市全球代言人，下午參訪社福機構，明天參觀台中花博，準備她的畫件年曆送給民眾，行銷台中。

高雄市長韓國瑜上任後，開啟城市行銷代言人的風潮，盧秀燕邀請曾經紅遍一時的白嘉莉，擔任代言人。白嘉莉昨天抵達台灣，今到台中巿政府。

盧秀燕說，白嘉莉兼具智慧與美貌，更重要的是氣質出眾，鏡頭前後始終如一，在印尼發展多年，始終心在台灣、台中，她上任後邀請白嘉莉來行銷台中，她一口氣答應，特地安排回台三天，不是順便回來的，讓人感動。

「只要說一聲 海外雁子都可飛回來」

白嘉莉表示，她從小在台中讀書長大，台中是她的娘家，近鄉情怯，昨天抵台後，一整夜都沒睡好，即使在國外發展，但始終關心台灣。「接到盧秀燕的邀請，非常開心，只要說一聲，海外的雁子都可以飛回來。」

白嘉莉特自己的蘭花畫作，送給盧秀燕，她也把她撰寫已故丈夫印尼華僑商人黃双安故事書籍，送給盧秀燕，白嘉莉提起往事，一度哽咽。

白嘉莉（左）致贈畫作給台中市長盧秀燕，盧秀燕打算捐出義賣。 記者洪敬浤／攝影
白嘉莉（左）致贈畫作給台中市長盧秀燕，盧秀燕打算捐出義賣。 記者洪敬浤／攝影
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盧秀燕回贈台中漆器與水果茂谷柑、枇杷等，盧秀燕說，雖然很想把白嘉莉畫作，掛在市長辦公室，但她打算捐出來義賣，所得投入社會福利基金，邀白嘉莉到台中辦畫展與新書發表會，白嘉莉一口答應。

對於白嘉莉的保養之道，連盧秀燕都很好奇，白嘉莉說，保持心情開朗最重要，很多人都有煩惱，儘量不要去想就好，這就是最好的保養。

盧秀燕台中市印尼韓國瑜花博
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