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網剪星爺電影唱「土包子之歌」要蔡政府2020打包走人

2019-02-25 10:28聯合新聞網 綜合報導

前陣子韓國瑜在酒吧的直播被總統府發言人黃重諺批評是「喝醉的土包子」，此舉意外為韓國瑜加分，除了出現包子熱潮與商機，還被雲吞業者要求快罵韓國瑜是雲吞才能發財。上週末KUSO宅卡啦發表了「土包子之歌」，大唱越土越驕傲。

土包子之歌表示蔡政府選前的承諾在執政後能出包的都出包。圖擷自 YouTu...
土包子之歌表示蔡政府選前的承諾在執政後能出包的都出包。圖擷自 YouTube: KUSO宅卡啦
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經常改編時事進行Kuso的娛樂頻道「KUSO宅卡啦」表示雖然黃重諺說韓國瑜是土包子，但他卻覺得韓是精品店的香奈兒包，反批蔡政府執政兩年出了一堆包。

他改編周星馳電影中叉燒包之歌的片段為土包子之歌，以歌詞細數蔡英文政府出過的包，包括「勞工包、教改包、空汙包、年金包」等，指稱其選前的承諾在執政後能出包的都出包，還要台灣人選出「缺電包、淹水包、工時包、五萬包」裡最不滿的是哪一項，最後以「2020叫他打包」總結。

KUSO宅卡啦酸言蔡政府執政出了一堆包，哪有資格說別人是土包子。圖擷自 ...
KUSO宅卡啦酸言蔡政府執政出了一堆包，哪有資格說別人是土包子。圖擷自 YouTube: KUSO宅卡啦
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網友聽了歌之後覺得「星爺電影能搭配各種時事也是蠻屌的」，並且自己加料了許多包如「用愛發電包、心中最軟包、落選賺更大包」等，酸言「什麼包都有真的是滿頭包」。大讚宅卡啦是「超強改編」，最後的「2020叫他打包」是神來一筆。

除了留言回應，也有不少網友以簽到表示支持，「新北市土包子」、「花蓮土包子」、「高雄土包子」紛紛出現。

韓國瑜黃重諺蔡英文
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