柯文哲試乘自駕車 讚以色列產業政策藍圖清楚

2019-02-24 21:33 中央社 台北24日電



台北市長柯文哲出訪以色列，昨首站就先參訪全球最大自駕車公司「Ｍobileye」。圖／北市府提供 分享 facebook 台北市長柯文哲出訪以色列，台灣時間24日下午參訪自駕車公司「自駕車之眼」並試乘，稱讚以色列產業政策藍圖清楚，台灣要找到最有效率的生產鏈，經濟決策要相當高明。

柯文哲在台灣時間23日深夜搭乘飛機前往以色列，台灣時間24日下午赴耶路撒冷參訪自駕車之眼（Mobileye），晚間參加全球市長會議開幕典禮暨晚宴。

此外，柯文哲將參訪猶太人大屠殺紀念館、拜會特拉維夫市長赫爾代（Ron Huldai）、參訪特拉維夫證券交易所、魏茲曼科學研究院以及以色列創新局。

由於柯文哲先前曾赴美參訪特斯拉，並搭乘無人車，有媒體詢問他感想，柯文哲說，特斯拉在高速公路上開，車道固定，而且只要應付旁邊的車，技術上較容易，在以色列則是走羊腸小徑，常還會有人、腳踏車等冒出來，「AI一定相當進步」，猜測應會有很多機密。

他也表示，自駕車之眼的產品發展到某一個程度後，就將公司以150億美元的價格賣給英特爾（Intel），「開玩笑，150億美金換算台幣是4500億元，等於台北市政府3年的總預算」，認為自駕車之眼本來就沒有要「從頭做到尾」，因為大量生產的話，遠不是美國與中國的對手。

柯文哲說，以色列的創新產業只擷取「最有效率的一部分」，而非從研發到生產都包辦，如自駕車之眼賣給英特爾，「所以在台灣整個產業裡面，一個很重要關鍵是找到台灣最有效率生產鏈的一段，這個就要在經濟決策上相當高段」。

反之，若台北市要發展無人車，他說，一定以公車專用道為優先，「只要做最有效率那段」。

另外，柯文哲說，以色列將教育、國防與產業三合一，如高中階段就先找幾名成績好的學生，讓他們服兵役時從事資安工作，退伍後則合開資安公司，是一個比較有效率、有腦袋的國家。

他說，台灣因為沒有三合一，所以每個當兵的人都覺得浪費時間。

對於他稱LINE帳號「@kp2020」是「柯P愛你愛你」諧音，被民進黨市議員王世堅批評「別演了」，柯文哲說，台灣浪費太多力氣在內耗，以色列小小國家僅有900萬人，卻能在阿拉伯世界活得好好的，「實在太厲害，還是有些我們可以思考的地方」。